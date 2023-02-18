Когда мама или папа на фронте: как помочь ребенку военных справиться с тревогой

Ждать близкого человека с фронта — эмоционально тяжело, особенно для ребенка. Малыш может испытывать стресс, тревожность, грусть, отчаяние, агрессию, иметь пессимистические мысли или становиться замкнутым.

Следует помнить, что все это является нормальными реакциями нашей психики на ненормальные события. Так организм адаптируется к новым условиям.

Однако, если стресс становится хроническим, а его интенсивность не уменьшается, а только увеличивается, это может иметь негативные последствия для психического и физического здоровья ребенка.

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Кандидат психологических наук, детский психолог для родителей, ведущая групп поддержки для жен военнослужащих ОО Женская Сила Анастасия Голота рассказала изданию WoMo, как понять, что ребенок не может справиться со своими эмоциями и как помочь ему в этом.

Тревожные “звоночки” в поведении ребенка

Если стресс превышает возможности ребенка противодействовать ему, то могут появляться проявления дезадаптивного поведения:

агрессия, направленная на себя или других;

демонстративное непослушание, неуважение к кому-либо из родителей или учителей;

протестное поведение;

пассивность;

изоляция, замкнутость, скрытие эмоций;

подавленность;

мониторная зависимость;

негативные мысли;

проблемы с обучением и коммуникацией с другими детьми;

тревожность (появление страхов и фобий, ритуализированного поведения, стремление все контролировать, энурез, грызение ногтей, сосание волос и т.д.).

Физически это может проявляться в виде мышечного напряжения, проблем со сном и аппетитом, а также склонностью к заболеваниям.

Как помочь ребенку, который ждет родителей с войны

Подходы к ребенку зависят от его возраста. Если речь идет о малышах дошкольного и младшего школьного возраста, то они могут еще не испытывать страха потерять родного человека. Маленькие дети преимущественно скучают по физическому отсутствию родителей.

Поэтому важно говорить с ними об их чувствах, позволять плакать и проявлять свои переживания, а также делиться собственными эмоциями, подчеркивая, что то, что испытывает малыш, — абсолютно нормально.

Кроме того, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие близкого человека рядом, можно купить от его имени подарок и сказать ребенку, что это передал, например, папа или мама.

Слушайте или смотрите с ребенком аудио- или видеосообщения, записанные военнослужащим, а также записывайте свои в ответ. Можно подготовить открытки и рисунки и передавать их родным на фронт.

Также нужно создавать эффект присутствия человека в жизни ребенка. Например, каждый день в разговорах вспоминай отца или мать: “Сегодня мы приготовим любимое блюдо твоего папы”, “Давай пойдем в парк, где ты с мамой любишь гулять”, “Я почитаю сказочку, которую в твоем возрасте очень любили родители”.

Если речь идет о детях старшего возраста и подростков, то к грусти может добавиться еще и выраженный страх потерять близкого человека на войне. Поэтому для разговора нужно сначала создать доверительную атмосферу, в которой ребенок сможет раскрыть и проговорить свою тревогу.

Не бойся озвучивать страхи ребенка. Это не способ что-то сглазить, а наоборот — хороший метод переосмыслить свои эмоции, прожить их и почувствовать облегчение. Помоги ребенку выплакать свою тревогу.

Если ребенок не хочет откровенно говорить о своем психическом состоянии, не стоит настаивать на этом. Посмотрите вместе трогательный мультик или фильм, чтобы ребенок мог косвенно выплакать свои эмоции.

Конечно, как и в случае с маленькими детьми, старшим тоже важно держать постоянную связь с родственником, который сейчас находится в рядах армии. Кроме телефонных разговоров или видеозвонков, есть множество способов сохранять контакт с человеком.

Также взрослым, которые находятся рядом с ребенком, необходимо поддерживать режим дня:

давать ребенку есть в одно и то же время;

разделить день на разные виды деятельности;

добавить двигательную активность в ежедневный график;

укладывать ребенка спать до полуночи;

гулять с ребенком на улице;

проводить время вместе и по отдельности;

играть в любимые игры ребенка и т.д.

Кстати, не нужно запрещать ребенку играть в войну, преступников или “плохих” персонажей. Ведь благодаря игре ребенок регулирует свои эмоции, тренирует мужество, преодолевает страхи и высвобождает агрессию. Впрочем, следи, чтобы это была действительно игра, не выходящая за свои границы.

Стоит ли говорить ребенку о ранении или смерти родителей

Универсального ответа на этот вопрос нет. Все зависит от возраста ребенка, серьезности травмы мамы или папы, эмоциональной стойкости других родственников и т.п.

Однако помни, что любая тайна создаст дополнительное напряжение в семье. Рано или поздно это почувствует и ребенок. Все, что скрывают от нас, вызывает у нас беспокойство. Поэтому, вероятно, тревога малыша повысится.

Лучше всего не скрывать такую новость от ребенка, а объяснить ему без паники, соответствующими его возрасту словами, что произошло с близким человеком.

Однкао это должен сделать тот, кто более или менее эмоционально устойчив, сможет поговорить спокойно и не перегружать ребенка своими переживаниями.

Этот момент очень важен, ведь ребенка может больше напугать именно реакция взрослых, а не известие о ранении. Обязательно дай малышу возможность выразить свои эмоции относительно этого события.

Если ребенок потерял близкого человека, то не нужно пытаться вытеснить погибшего родственника из его памяти. Это не уменьшит душевную боль. Напротив, стоит позволить ребенку горевать, чувствовать печаль и скорбь.

Когда эмоции усмирятся, ребенок на всю жизнь сохранит в сердце память о дорогом человеке. Поэтому для того чтобы у малыша сформировался хороший образ о погибшем, нужно в первые месяцы много говорить о нем, готовить его любимые блюда, гулять в его любимых местах и т.д.

Таким образом, ребенок по-настоящему осознает ценность этого человека и будет вспоминать о нем положительно даже спустя десятилетия.

Хотя о гибели сообщать очень сложно, особенно малышам, сделать это все равно придется. Читай, почему следует открыто говорить с ребенком о смерти.

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