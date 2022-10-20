Теплыми словами, а не “ты теперь за старшего” — как поддержать детей украинских добровольцев

Дети сейчас больше всего страдают от войны. Особенно тяжело тем, чьи папа или мама служат в армии и воюют против российской орды. Понятно, что каждому ребенку необходима правильная поддержка и понимание других детей и взрослых.

Практический детский психолог Светлана Ройз в своем Facebook отмечает: тема поддержки детей украинских военных невероятно чувствительна, но существует еще и разница между теми, у кого родители пошли на войну по повестке и теми, кто пошел добровольцем. Именно о последних речь пойдет дальше.

В общении и поддержке именно детей воинов-добровольцев есть отличие. И многое зависит от того, кто рядом и как они объясняют решение и выбор взрослых.

Как поддержать ребенка, если ты пошел/(-ла) на фронт

Дети одновременно могут испытывать очень разные эмоции, — объясняет психолог.

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— Они гордятся близкими и могут чувствовать тревогу, грусть, страх. Но часто и внезапно проявляется злоба, раздражение или непонимание. Эти эмоции дети не всегда открыто проявляют, даже иногда не осознают.

Вся эта волна может перенаправляться на близких, младших детей, друзей. Дети даже могут что-то ломать, проявляется аутоагрессия. Поэтому важно, чтобы сами взрослые понимали, что происходит и пытались объяснить детям, что сейчас все эмоции нормальные.

После этого следует дать ребенку варианты, как можно эти эмоции проявлять без ущерба для своего здоровья или для других.

Восприятие мира детей эгоцентрично, поэтому следует знать, что в их голове возникает ряд вопросов к человеку, избравшему войну, а не вечернюю сказку с ребенком.

Ты мог/могла не уходить, но ушел/(-а). Значит, ты меня бросил/(-а). Тебя нет рядом, когда ты нужен/(-на). И в том, что я чувствую сейчас — твоя вина.

Я хочу, чтобы все было, как раньше. И ты виноват, в том, что все изменилось.

Ты только думаешь о себе, а что со мной будет?

На все эти фразы и мысли нужно отвечать искренне, обращаясь и поддерживая чувства ребенка. Например, употреблять фразы:

Я знаю, как тебе тяжело, моя самая большая мечта — быть с тобой и не расставаться.

Я на фронте ради тебя, ради себя и ради всех, кого мы защищаем.

Ты можешь думать, почему именно я, почему я не остаюсь с тобой. Я понимаю, что ты можешь злиться. Я хочу, чтобы ты всегда помнил/(-а) — я тебя люблю.

Когда взрослые говорят — Я пошел ради тебя, дети могут чувствовать еще и вину.

Это правда, на фронте вы в первую очередь ради детей, семей, страны, но лучше формулировать так, чтобы избежать зарождения чувства вины.

Как поддержать ребенка, родители которого ушли добровольцами

На находящихся рядом взрослых может проектироваться гнев и страх, что и с ними может что-то случиться. Поэтому тем, кто остается с ребенком дома, важно чаще повторять: “Мы делаем все возможное, чтобы заботиться о себе”.

Дети могут проявлять более регрессивное поведение — казаться малышами, чтобы бессознательно удержать нас рядом, а могут наоборот — резко взрослеть, отстраняться, словно приучая себя к тому, что близость им не нужна.

— Иногда у детей возникает “вторичная выгода”: мои близкие на войне, так что теперь весь мир мне должен. Важно, чтобы ребенок чувствовал, слышал от взрослых: “Я знаю, что тебе очень сложно. И все мы гордимся твоей силой. И благодарны твоим близким”.

Следует делать акцент не на жертвенности, а на силе ребенка.

В раздражении дети могут крикнуть, что ненавидят близких и тех, кто сейчас на войне. Даже слова о смерти в таких случаях свидетельствуют не о первоначальном смысле сказанного, а о том, что ребенку необходима помощь и поддержка.

— Нам важно себе напоминать, что мы — взрослые. И мы можем вместить сильные эмоции ребенка. Они через несколько секунд изменятся и ребенок будет бояться, что потерял нашу близость.

Близость — это лекарство, — объясняет психолог.

Совершенно всем детям сложно выдержать неопределенность, потому что у них нет ощущения времени. Как только появляется возможность, лучше родным с фронта выходить на связь. Давай ребенку что-то контролировать и отвечать за что-то.

Такие задачи — записывать для вас видео, делать свечи из вощины, писать письма, рисовать, петь — направят его или ее внимание и напряжение.

Родные с фронта также могут записывать для детей приветствие: пусть голос родного человека будет с детьми. Действие и близость — это терапевтические инструменты. Особенно важно направлять активность подростков.

Чего не стоит говорить ребенку, чьи родители — на войне

Избегай слов: ты теперь старше, ты теперь за меня (за отца/маму). Ты — опора маме/папе/бабушке. Ребёнок не должен быть в роли взрослого. Мы можем просить — будь внимательным, будь ответственен.

Тем, кто занимается детьми, важно говорить о том, как они воспринимали решение близкого и что помогает отвлечься.

Такие искренние разговоры придают близости отношениям.

Можно посещать психолога: вместе с ребенком или давать ему простор для самостоятельного посещения терапевта.

К психологу следует обратиться тогда, когда состояние ребенка не улучшается в течение нескольких недель, и ничего в его жизни не доставляет ребенку эмоций и удовольствия. Чтобы помочь ребенку преодолеть депрессию, прочти несколько наших советов.

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