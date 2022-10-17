Создать благоприятную атмосферу в семье и не только: как помочь ребенку преодолеть депрессию

Детская психика очень чувствительна. Вещи, которые для взрослых кажутся мелочью, могут серьезно повлиять на ребенка. Стресс, травматический опыт и другие вещи могут привести к серьезным последствиям, одним из которых может стать депрессия.

Unicef ​​поделилась советами, как помочь ребенку выйти из депрессивного состояния.

Как помочь ребенку преодолеть депрессию

Прежде всего, нужно разобраться в причине этого состояния. Родителям следует узнать, что беспокоит ребенка, почему он/она расстроен, каково его самочувствие и т.д. Спроси у друзей или учителей, которые хорошо знают твоего ребенка, заметили ли они изменения в его или ее поведении.

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Не забывай проводить время с ребёнком. В семье должна быть атмосфера спокойствия. Старайся делать как можно больше общих занятий, интересуйся его или ее жизнью.

Узнай, что доставляет ребенку удовольствие и поднимает настроение. Старайся делать так, чтобы он или она чаще занимались этими вещами. Важно также соблюдать режим питания и сна, заниматься спортом. Физическая активность способна поднимать настроение.

Внимательно выслушай своего ребенка, всегда давай ему высказать свое мнение или поделиться проблемами. Поощряй различные формы самовыражения: рисование, рукоделие или записывание его мыслей и опыта.

Предложи завести “дневник настроения”. Он поможет выражать свои чувства и понять, что больше всего огорчает и расстраивает.

Ребенок должен как можно меньше находиться в ситуациях, повышающих уровень стресса. Не забывай моделировать здоровое поведение и реакцию на стрессовые ситуации и в своей жизни. Также следует обратиться за помощью к специалисту, который поможет ребенку справиться с проблемами.

Часто родители по собственной невнимательности или из-за предвзятости к важности ментального здоровья не замечают важных изменений в поведении своего ребенка. Но есть вещи, на которые обязательно следует обратить внимание. Раньше мы рассказывали, как распознать депрессию у ребенка.

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