Побудувати сприятливу атмосферу у родині та не тільки: як допомогти дитині подолати депресію

Дитяча психіка дуже чутлива. Речі, які дорослим здаються дрібничками, можуть серйозно вплинути на дитину. Стрес, травматичний досвід та інші речі можуть призвести до серйозних наслідків, одним із яких може бути депресія.

В Unicef поділилися порадами, як допомогти дитині вийти з депресивного стану.

Як допомогти дитині подолати депресію

Насамперед треба з’ясувати причину цього стану. Батькам варто дізнатися, що турбує дитину, чому вона засмучена, яке її самопочуття тощо. Запитай у друзів чи вчителів, які добре знають твою дитину, чи помітили вони зміни в її поведінці.

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Не забувай проводити час з дитиною. У родині повинна бути атмосфера спокою. Намагайся робити якомога більше спільних занять, цікався її життям.

Дізнайся, що приносить дитині задоволення та підіймає настрій. Намагайся робити так, щоб вона частіше займалася цими речами. Важливо також дотримуватися режиму харчування та сну, займатися спортом. Фізична активність здатна підіймати настрій.

Уважно вислухай свою дитину, завжди давай їй змогу висловити свою думку або поділитися проблемами. Заохочуй до різноманітних форм самовираження: малювання, рукоділля або записування її думок і досвіду.

Запропонуй завести “щоденник настрою”. Він допоможе висловлювати свої почуття та зрозуміти, що найбільше засмучує та пригнічує.

Дитина має якомога менше перебувати у ситуаціях, які підвищують рівень стресу. Не забувай моделювати здорову поведінку та реакцію на стресові ситуації й у своєму житті. Також варто звернутися по допомогу до спеціаліста, який допоможе дитині подолати проблеми.

Часто батьки через власну неуважність чи упередженість до важливості ментального здоров’я не помічають важливих змін у поведінці своєї дитини. Але є речі, на які обов’язково треба звернути увагу. Раніше ми розповідали, як розпізнати депресію у дитини.

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