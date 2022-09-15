“Не понимаю, что с тобой происходит!” Как распознать признаки депрессии у ребенка

Часто родители из-за собственной невнимательности или предвзятости к важности ментального здоровья не замечают важных изменений в поведении своего ребенка. Особое внимание необходимо тем детям, которые уже вошли в подростковый возраст, когда гормональные изменения влияют не только на физическое состояние организма, но и на моральное.

Часто подростки могут страдать депрессией — и это не “отмазка” от школы или домашних обязанностей, а серьезное подавленное состояние.

Депрессия у ребенка может проявляться как длительные периоды подавленности или раздражительности. Такие состояния достаточно распространены среди детей постарше и подростков, но часто остаются нераспознанными.

Некоторые дети могут говорить, что чувствуют себя несчастными или грустными. Другие могут признаваться, что хотят причинить себе вред.

Если ребенок переживает депрессию, то существует большая вероятность, что он может навредить себе, поэтому к таким проявлениям следует всегда относиться серьезно.

Грусть — не признак депрессии, но если подобное состояние становится для ребенка статическим, тогда следует обратить внимание на сигналы о помощи.

Чтобы вовремя выявить проблему и обратиться за помощью, UNICEF перечислил основные физические и эмоционально-ментальные признаки депрессии у детей и подростков.

Физические признаки депрессии у ребенка

Усталость или недостаток сил, даже после отдыха;

беспокойство и трудности с концентрацией;

сложности с выполнением ежедневных дел;

изменение аппетита или режима сна;

возникновение разных видов боли без очевидной причины.

Эмоционально-ментальные признаки депрессии у ребенка

Постоянная грусть, тревога или раздражительность;

потеря интереса к друзьям и занятиям, которые обычно нравились;

отстраненность от других, уединенность;

чувство ничтожности, безнадежности или вины;

рискованные поступки, на которые ребенок обычно не пошел бы;

самоповреждение или суицидальные мысли.

Помни, что только врач или специалист по психическому здоровью может диагностировать депрессию, поэтому не медли с тем, чтобы спросить совета у своего врача, если волнуешься за ребенка.

А какие признаки депрессии у взрослых и как им помочь — мы рассказывали ранее.

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