“Дитина питає, чому тато стріляє. Як говорити про зброю та чому ми тримаємо її вдома?”

Через війну кількість військовослужбовців зросла у рази. Нині чи не у кожній сімʼї є близька людина, яка долучилася до ЗСУ.

Звісно, у дітей молодшого шкільного чи дошкільного віку можуть виникати запитання, чому їхні тато або мама стріляють, якщо зброя — це небезпечно.

Багато хто ще й ріс у парадигмі, що зброя — це взагалі погано!

Батьки в такі моменти не знають, як пояснити дитині, чому дорослим батькам можна стріляти, а дитині ні?

Це питання кордонів, які встановлюють батьки. Не лише щодо зброї, а загалом — у сімʼї, соціумі.

Дорослі мають встановити кордони та пояснити їхнє значення й наслідки, якщо правил не дотримуватися.

Щодо батьків-військових, треба пояснити, що це професія тата або мами, а зброя — інструмент цієї роботи.

Але він небезпечний для дитини, бо вона не знає правил користування зброєю.

Ось кілька порад для батьків, яким питання є актуальним:

можна разом з дитиною подивитися на зброю, тато або мама може взяти її до рук та показати, але самостійно дитині заборонено це робити;

щоб краще донести до дитини те, що зброю брати не можна, треба також звернути увагу на наслідки — ти будеш засмучуватися, злитися, якщо дитина порушить заборону;

тут не варто використовувати надмірні емоції, сміх чи жарти — ця тема не про це. Треба конкретно ставити кордони та заборони.

Краще тамувати цей інтерес одразу, ніж ховати зброю і дитина, все одно знаючи місце сховку, може її самостійно пізнавати.

Не треба відмежовувати малечу від реальності. Треба дозовано вводити у неї, зважаючи на вік та запит.

Матеріал із циклу публікацій Зброя. Діти. Батьки.

