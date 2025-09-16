Як завантажити додаток Дія на мобільний телефон та зайти в акаунт: покрокова інструкція

Дія — це додаток та водночас єдиний портал державних послуг, що функціонує в Україні для допомоги українцям. Читай у матеріалі, як завантажити додаток на телефон та як зареєструватися у застосунку.

Як завантажити додаток Дія: покрокова інструкція

Інструкція може дещо відрізнятись — це залежить від того, які саме пристрої ти використовуєш: Android чи iPhone.

Дія на Android

Відкрий додаток Play Маркет на телефоні; У віконці пошуку введи Дія Обери офіційний додаток, натисни на нього, та натисни Завантажити; Дочекайся завантаження та відкрий застосунок.

Дія на iPhone

Відкрий додаток App Store на власному смартфоні; Знайди Дію, та натисни Отримати або Завантажити; Після завантаження знайди іконку застосунку та відкрий його — тепер ти можеш нею користуватись.

Як зареєструватися у Дії на телефоні

Задля повного доступу до усіх функій та безперешкодного користування застосунком слід виконати етап реєстрації . Він не займе багато часу, а інструкція не відрізняється незалежно від твого телефону:

Відкрий завантажений застосунок Дія на телефоні; Введи власний номер телефону для підтвердження; Отримай у SMS-повідомленні код підтвердження та введи його; Верифікуй власну особу за допомогою можливих варіантів верифікації(NFC або BankID).

Верифікація через NFC

У меню вибору варіантів верифікації обери NFC; Сфотографуй зворотну сторону ID-картки; Приклади документ до власного телефону з увімкненою функцією NFC; Підтверди свою особу через PhotoID; Вигадай код для входу у застосунок, введи та підтверди його.

Верифікація через BankID

На головному екрані застосунку Дія натисни на іконку BankID — Дія перенаправить тебе у мобільний застосунок банку для підтвердження авторизації. Введи номер телефону, пароль та підтверди вхід. Введи код із SMS-повідомлення, яке отримаєш за номером телефону. Вигадай 4-значний код для входу в Дію.

Ось і все — відтепер ти можеш вільно користуватися Дією без жодних перешкод. Зазначимо, що раз у три місяці доведеться підтверджувати свою особу — інструкція така сама, як і з верифікації через NFC або BankID.

Іноді у застосунку може не працювати Дія.Підпис — читай у матеріалі, з яких причин Дія.Підпис не працює та що з цим робити.

