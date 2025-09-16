Для тебе Поради

Як завантажити додаток Дія на мобільний телефон та зайти в акаунт: покрокова інструкція

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Вересня 2025, 11:30 2 хв.
як встановити дію
Фото Getty Images

Більше порад
Дивитись більше

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь