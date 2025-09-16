Як завантажити додаток Дія на мобільний телефон та зайти в акаунт: покрокова інструкція

Дія — це додаток та водночас єдиний портал державних послуг, що функціонує в Україні для допомоги українцям. Читай у матеріалі, як завантажити додаток на телефон та як зареєструватися у застосунку.
Як завантажити додаток Дія: покрокова інструкція
Інструкція може дещо відрізнятись — це залежить від того, які саме пристрої ти використовуєш: Android чи iPhone.
Дія на Android
- Відкрий додаток Play Маркет на телефоні;
- У віконці пошуку введи Дія
- Обери офіційний додаток, натисни на нього, та натисни Завантажити;
- Дочекайся завантаження та відкрий застосунок.
Дія на iPhone
- Відкрий додаток App Store на власному смартфоні;
- Знайди Дію, та натисни Отримати або Завантажити;
- Після завантаження знайди іконку застосунку та відкрий його — тепер ти можеш нею користуватись.
Як зареєструватися у Дії на телефоні
Задля повного доступу до усіх функій та безперешкодного користування застосунком слід виконати етап реєстрації . Він не займе багато часу, а інструкція не відрізняється незалежно від твого телефону:
- Відкрий завантажений застосунок Дія на телефоні;
- Введи власний номер телефону для підтвердження;
- Отримай у SMS-повідомленні код підтвердження та введи його;
- Верифікуй власну особу за допомогою можливих варіантів верифікації(NFC або BankID).
Верифікація через NFC
- У меню вибору варіантів верифікації обери NFC;
- Сфотографуй зворотну сторону ID-картки;
- Приклади документ до власного телефону з увімкненою функцією NFC;
- Підтверди свою особу через PhotoID;
- Вигадай код для входу у застосунок, введи та підтверди його.
Верифікація через BankID
- На головному екрані застосунку Дія натисни на іконку BankID — Дія перенаправить тебе у мобільний застосунок банку для підтвердження авторизації.
- Введи номер телефону, пароль та підтверди вхід.
- Введи код із SMS-повідомлення, яке отримаєш за номером телефону.
- Вигадай 4-значний код для входу в Дію.
Ось і все — відтепер ти можеш вільно користуватися Дією без жодних перешкод. Зазначимо, що раз у три місяці доведеться підтверджувати свою особу — інструкція така сама, як і з верифікації через NFC або BankID.
Іноді у застосунку може не працювати Дія.Підпис — читай у матеріалі, з яких причин Дія.Підпис не працює та що з цим робити.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!