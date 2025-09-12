Від черг до кліків: як українці тепер можуть отримати довідки про несудимість через Дію

Отримати витяг про несудимість, який часто потрібен для працевлаштування, виїзду за кордон чи інших важливих справ, стало значно простіше.
Тепер цю популярну послугу можна замовити онлайн через застосунок Дія, що стало значним кроком до цифровізації державних послуг.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ще нещодавно для отримання витягу з апостилем громадянам доводилося особисто відвідувати офіс МВС у Києві.
Сьогодні ж достатньо кількох кліків у смартфоні, щоб подати заявку.
Процедура замовлення
Процес максимально спрощений. Користувачам Дії, які мають ідентифікаційний номер, ID-картку або біометричний паспорт, необхідно оновити застосунок, перейти до розділу Довідки та витяги, обрати Витяг про несудимість та заповнити необхідні дані.
Користувач може вибрати паперовий чи цифровий формат документа.
Для паперового витягу доступні різні варіанти отримання: у відділенні МВС, на Укрпошті або кур’єрським доставленням.
Терміни та популярність
Термін виготовлення документа складає до 30 днів. Якщо потрібен апостиль, це додає ще до 5 днів очікування. Важливо, що весь процес можна відстежувати онлайн.
Ця послуга є однією з найзатребуваніших в МВС. Лише цього року, за даними міністра, українці замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких понад 33,5 тисячі — з апостилем.
Впровадження цієї опції в Дії дозволить значно заощадити час та зусилля громадян, зробивши державні послуги ще доступнішими.
