Це мільярди: скільки Дія зекономила Україні за 5 років

Дія не лише економить час та зусилля громадян, а й сприяє економії коштів. Кожна гривня, вкладена у цифровізацію державних послуг, у загальному дозволила зберегти 184 млрд грн.

Про це під час презентації дослідження ефекту впровадження Дії, проведеного компанією Civitta Україна, розповів повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

За його словами, дослідження дозволяє краще зрозуміти ефективність інвестицій в проект державних послуг онлайн.

— З 2020 року в Дію було інвестовано близько 2 млрд грн як державою, так і міжнародними партнерами. А її запуск вже дозволив зекономити на цифровізації послуг 184 млрд грн, тобто одна вкладена гривня фактично згенерувала 160 грн економії, — заявив він.

Ефективність Дії за п’ять років роботи

Керівний партнер Civitta Україна Кирило Криволап зауважив, що завдяки цифровізації 87 основних послуг щорічно вдається заощаджувати 59,6 млрд грн, що дорівнює 0,7% ВВП.

А подальше впровадження електронних послуг до 2035 року може мати економічний ефект, який дорівнює майже з 7% ВВП.

Серед проаналізованих послуг — базові сервіси (довідки, витяги, Дія.Підпис), онлайн-програми єОселя, єРобота та Національний кешбек, а також послуги з високим корупційним ризиком: будівельні послуги, статус ВПО, послуги для моряків тощо.

Цифровізація базових послуг щорічно економить українцям і державі 49 млрд грн. Сукупний ефект економії за ці роки становив 131,2 млрд гривень.

— Якщо онлайн-послугами будуть користуватися всі українці, щорічний показник може сягнути 74,7 млрд грн економії на рік, — зазначив Криволап.

Запровадження лише 10 онлайн-програм дозволило заощадити 26,5 млрд грн. Щорічно це приблизно 6,5 млрд грн. Якби держава не запустила єВідновлення, то фізичний запуск програми обійшовся б у 800 млн гривень. А завдяки цифровізації витрати вдалося зменшити на 99%.

Що стосується послуг, вразливих до корупційних ризиків, то українці змогли зекономити 7,4 млрд грн, адже не давали хабарі та не витрачали на посередників у сферах будівництва або отримання документів моряків.

Вартість послуг, переведених в онлайн-режим, також суттєво зменшилась. Наприклад, послуга перереєстрації автомобіля у сервісному центрі коштує 5 398 грн, а у Дії всього 1 369 грн. Реєстрація ФОП у режимі офлайн коштує у 2 776 грн, а онлайн — 497 грн.

Нагадаємо, що Дія нещодавно запустила модуль перевірки бізнес-документів на основі ШІ.

