Нові сервіси у Дії: Шлях пораненого, AI-асистент і е-Нотаріат

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у колонці для РБК-Україна поділився, над якими сервісами нині працює команда Дії. Які послуги стануть доступними найближчим часом? І чи можна буде врешті розлучитися онлайн?

У Дії з’являться шість нових сервісів: перелік

Майже щотижня на порталі Дія запускають нові цифрові послуги для українців. Команда Дії нині створює ще десяток корисних послуг, які з’являться у наших телефонах зовсім скоро.

Найближчим часом ми побачимо шість нових сервісів. Розповідаємо про кожен сервіс більше.

AI-асистент

На порталі Дія має з’явитися національний AI-асистент. Штучний інтелект частково сам надаватиме тобі державні послуги. AI-асистент зможе зробити тобі довідку про доходи — для цього потрібно буде просто написати запит у чат.

А ще штучний інтелект консультуватиме тебе щодо державних послуг, підбиратиме сервіси під життєву ситуацію.

Зараз це складно уявити, але на нас чекає справжня AI-революція, — каже Михайло Федоров.

е-Нотаріат: коли запустять

Це один із найбільших проектів команди Дія, що увійде в історію нашої цифрової держави. Так українці зможуть отримувати нотаріальні послуги в Україні та за кордоном онлайн.

Дія разом з Мін’юстом та ДП Національні інформаційні системи створюють електронну систему, яка інтегрує всі нотаріальні процеси і стане основною для запуску нових послуг у Дія. До кінця 2025 року запустять основу, а з 2026 року — виходитимуть нові послуги.

еАкциз

Серед розробок команди Дія і еАкциз. Це реформа боротьби з тіньовим ринком тютюну та алкоголю. За рік Україна втрачає щонайменше 30 млрд грн через нестачу податків. Нова послуга створить прозорі правила для ринку і водночас захистить українців від несертифікованого алкоголю та тютюнових виробів.

В електронній системі можна буде відстежити шлях продукту від виробника або імпортера до споживача. Паперову акцизну марку замінить електронна, і так ймовірність підробки впаде. У Дії можна буде перевірити легальність продукту. Запуск еАкцизу планують на 2026 рік.

Витяг про несудимість з апостилем

Одна з цифрових послуг, якої потребують українці, це витяг про несудимість з апостилем. Для втілення нової послуги Дія працює з МВС над тим, аби такий документ можна було отримати в застосунку. Такий документ просять під час працевлаштування за кордоном, оформлення посвідки на проживання, участі у міжнародних тендерах тощо.

Нині його можна отримати лише за однією адресою в Києві. Потрібно самотужки звертатися до органу чи залучати адвоката для отримання довідки. Сервіс Дії усе пришвидшить.

Базова соціальна допомога

Уже розпочалося бета-тестування сервісу, аналогів якому немає в інших країнах світу. Комплексна послуга об’єднає всі види соціальної допомоги. Користуватися нею зможуть українці, які отримують соціальні виплати.

Розмір виплат розраховується індивідуально, але щоб отримати соціальну допомогу, буде достатньо звернення в Дії. Раніше доводилося збирати пакет документів та звертатися до органів.

Шлях пораненого

Зрушення відбудуться і для наших військових. Нині працюють над системою Шлях пораненого. Це буде послуга для військових та ветеранів, а також їхніх родин. Завдяки одній заяві можна буде отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу, соціальні послуги та пільги.

Рідним загиблих чи померлих військових також будуть доступні нові послуги. Це присвоєння статусу члена сім’ї загиблого, одноразова грошова допомога, соціальні послуги тощо. Запустять Шлях пораненого восени.

Розлучення у Дії: Федоров про те, коли запустять послугу

Михайло Федоров також повідомив, що команда Дії працює і над можливістю розлучитися онлайн.

Зараз наша команда працює над десятками послуг, які вже скоро будуть доступні в застосунку й на порталі Дія. До речі, серед них є також розлучення онлайн, яке викликає цікавість серед українців.

А ще підприємці можуть отримувати персональні пропозиції від держави. Як зареєструватися у програмі?

