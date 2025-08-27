Новые сервисы в Дія: Шлях пораненого, AI-асистент и е-Нотаріат

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в колонке для РБК-Украина поделился, над какими сервисами сейчас работает команда Дії. Какие услуги станут доступными в ближайшее время? И можно ли будет наконец развестись онлайн?

В Дія появятся шесть новых сервисов: список

Почти каждую неделю на портале Дія запускают новые цифровые услуги для украинцев. Команда Дія сейчас создает еще десяток полезных услуг, которые появятся в наших телефонах совсем скоро.

В ближайшее время мы увидим шесть новых сервисов. Рассказываем о каждом больше.

AI-асистент

На портале Дія должен появиться национальный AI-асистент. Искусственный интеллект частично сам будет оказывать государственные услуги. AI-асистент сможет сделать тебе справку о доходах — для этого нужно будет просто написать запрос в чат.

А еще искусственный интеллект будет консультировать тебя по поводу государственных услуг, подбирать сервисы под жизненную ситуацию.

Сейчас это сложно представить, но нас ждет настоящая AI-революция, — говорит Михаил Федоров.

е-Нотаріат: когда запустят

Это один из крупнейших проектов команды Дія, который войдет в историю нашего цифрового государства. Так, украинцы смогут получать нотариальные услуги в Украине и за границей онлайн.

Дія вместе с Минюстом и ГП Национальные информационные системы создают электронную систему, которая интегрирует все нотариальные процессы и станет основой для запуска новых услуг в Дія. До конца 2025 года запустят основу, а с 2026 года будут выходить новые услуги.

еАкциз

Среди разработок команды Дія и еАкциз. Это реформа борьбы с теневым рынком табака и алкоголя. За год Украина теряет минимум 30 млрд грн из-за нехватки налогов. Новая услуга создаст прозрачные правила для рынка и одновременно защитит украинцев от несертифицированного алкоголя и табачных изделий.

В электронной системе можно будет проследить путь продукта от производителя или импортера к потребителю. Бумажную акцизную марку заменит электронная, и так вероятность подделки упадет. В Дія можно будет проверить легальность продукта. Запуск еАкциз планируют на 2026 год.

Выписка о несудимости с апостилем

Одна из цифровых услуг, в которой нуждаются украинцы, это выписка о несудимости с апостилем. Для осуществления новой услуги Дія работает с МВД над тем, чтобы такой документ можно получить в приложении. Такой документ просят во время трудоустройства за границей, оформления вида на жительство, участия в международных тендерах и т.д.

Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве. Нужно самостоятельно обращаться в орган или привлекать адвоката для получения справки. Сервис Дія все ускорит.

Базовая социальная помощь

Уже началось бета-тестирование сервиса, аналогов которому нет в других странах. Комплексная услуга объединит все виды социальной помощи. Пользоваться ею смогут украинцы, которые получают социальные выплаты.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, но для получения социальной помощи будет достаточно обращения в Дія. Раньше приходилось собирать пакет документов и обращаться в органы.

Шлях пораненого

Сдвиги произойдут и для наших военных. Сейчас работают над системой Шлях пораненого. Это будет услуга для военных и ветеранов, а также для их семей. Благодаря одному заявлению можно будет получить статус человека с инвалидностью в результате войны, денежную помощь, социальные услуги и льготы.

Родным погибших или умерших военных также будут доступны новые услуги. Это присвоение статуса члена семьи погибшего, единовременная денежная помощь, социальные услуги и т.д. Запустят Шлях пораненого осенью.

Развод в Дія: Федоров о том, когда запустят услугу

Михаил Федоров также сообщил, что команда Дія работает и над возможностью развестись онлайн.

Сейчас наша команда работает над десятками услуг, которые уже скоро будут доступны в приложении и на портале Дія. Кстати, среди них есть развод онлайн, который вызывает интерес среди украинцев.

