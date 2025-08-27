Для тебя Новости

Новые сервисы в Дія: Шлях пораненого, AI-асистент и е-Нотаріат

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 августа 2025, 11:00
В Дія появятся шесть новых сервисов
В Дія появятся шесть новых сервисов Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь