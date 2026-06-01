У ЄС можуть обмежити захист для українських чоловіків призовного віку: що відомо

Європейський Союз опинився на порозі важливих змін у політиці підтримки українських біженців. У кулуарах Ради ЄС розпочалися обговорення щодо майбутнього Директиви про тимчасовий захист, і цього разу пропозиції звучать досить радикально. Зокрема, йдеться про можливе виключення чоловіків призовного віку з оновленої програми прихистку.

Як повідомляє видання Euractiv із посиланням на внутрішні документи Ради ЄС, європейські столиці розглядають варіанти звуження сфери застосування захисту вже з 2027 року.

Кого можуть торкнутися обмеження та чому це обговорюють

Основна увага дипломатів зараз зосереджена на нових заявниках. Пропозиція передбачає, що чоловіки, які підпадають під критерії мобілізації в Україні, а також особи, які виїхали з країни нелегально, можуть втратити право на автоматичне отримання статусу тимчасового захисту.

Така ініціатива виникла не випадково. Деякі країни-члени ЄС висловлюють занепокоєння через те, що серед новоприбулих біженців зростає частка саме чоловіків мобілізаційного віку. Водночас у Брюсселі вважають, що такий крок допоможе самому Києву в умовах тривалої війни.

У внутрішньому документі Ради ЄС зазначено:

Кілька країн стверджують, що цю систему слід переглянути також в інтересах України — як для підтримки опору країни російській агресії, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відбудови.

Україна на п’ятому році повномасштабної війни стикається з гострим дефіцитом людського ресурсу. Зниження віку мобілізації до 25 років та посилення правил військового обліку свідчать про критичність ситуації. Схоже, що європейські партнери готові піти назустріч Києву, синхронізуючи свою міграційну політику з потребами українського фронту.

Наразі статус тимчасового захисту в ЄС мають понад 4,3 мільйона українців. Статистика свідчить, що жінки становлять 43,3% бенефіціарів, діти — близько 30%, а дорослі чоловіки — 26,6%.

Читати на тему Правила виїзду чоловіків за кордон 2026: що варто знати перед поїздкою Що треба знати про виїзд чоловіків за кордон у 2026 році?

Якими будуть наступні кроки

Доля цього питання вирішуватиметься на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ уже цього тижня. Міністри міграції мають надати свої рекомендації, після чого Європейська комісія може вийти з офіційною пропозицією щодо продовження програми на шостий рік, але вже з новими правилами.

Цікаво що, чинна схема захисту дозволяє українцям легально жити та працювати в ЄС без проходження складних процедур надання притулку. Зараз вона діє до березня 2027 року. Найбільше українців наразі перебуває у Німеччині (1,27 млн), Польщі (961 тис.) та Чехії (майже 380 тис.).

Раніше ми розповідали, як перевірити, чи можна виїхати за кордон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!