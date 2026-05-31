За кордоном перебувають 8 мільйонів українців, а не 6 — МЗС готує умови для повернення

Масштаби вимушеної еміграції українців виявилися значно більшими, ніж вважалося раніше. Замість звичних у звітах шести мільйонів, за межами країни через повномасштабну війну наразі перебувають близько восьми мільйонів громадян. Такі оновлені дані озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час виступу у Верховній Раді очільник МЗС наголосив, що такий відтік людського капіталу вже перестав бути просто соціальним питанням і перетворився на серйозний виклик для національної безпеки.

Стратегічна мета — повернення додому

За словами Сибіги, Київ наразі активно розробляє комплекс заходів, які мають стимулювати українців повертатися на батьківщину. Проте міністр визнав: першочерговою умовою для цього залишається створення безпечного середовища всередині країни.

— За нашими даними, навіть не 6, а 8 мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Головна стратегічна мета — створити належні умови для їхнього повернення, — заявив Сибіга.

Економічна конкуренція: чому Європа не поспішає відпускати українців

Одним із найскладніших аспектів цієї проблеми є те, що далеко не всі держави, які прихистили наших громадян, зацікавлені в їхньому від’їзді.

Андрій Сибіга пояснив, що українці встигли стати важливим фактором економічного зростання для європейських країн завдяки своїй високій кваліфікації та здатності швидко адаптуватися.

— Нам фактично ще потрібно буде боротися за своїх людей, аби вони повернулися. Враховуючи їхній внесок у розбудову економік інших країн, нам доведеться конкурувати за цей ресурс, — додав глава МЗС.

Діалог із партнерами та фінансова підтримка

Україна вже веде перемовини з європейськими столицями та інституціями ЄС щодо створення фінансових механізмів, які б підтримали процес репатріації. В якості позитивного прикладу міністр навів Швейцарію, де вже розроблено спеціальні програми для стимулювання повернення українців.

Наразі МЗС ставить собі за мету не просто закликати людей до повернення, а знайти способи матеріальної та соціальної підтримки тих, хто вирішить знову будувати своє майбутнє в Україні.

