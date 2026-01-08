Майже 50 на 50: як поляки ставляться до прийому українських біженців

Опитування Центра досліджень громадської думки показало, що 48% поляків готові приймати біженців до Польщі, тоді як 46% — противники цього. Інші деталі опитування читай в нашому матеріалі.

Як поляки ставляться до прийому українських біженців

Автори дослідження повідомили, що це найгірші результати в історії серед подібних опитувань, що розпочалися після анексії Криму.

Самі результати доволі схожі з тими, які були у вересні 2025 року, однак на 1% зросла частка тих, хто проти українських біженців у Польщі.

У центрі також нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення, частка тих, хто підтримував прийом біженців, сягала понад 90%, і трималася на цьому рівні до травня 2023 року.

Найбільший відсоток серед противників прийому українських біженців складають:

жителі сільської місцевості;

люди з базовим рівнем освіти;

люди з невисоким рівнем доходів.

54% громадян Польщі підтримують завершення війни ціною втрати Україною своєї території, однак попри це, з 28% до 33% зросла частка людей, які впевнені, що Україні варто продовжувати боротьбу.

На думку 63% Україна в майбутньому буде змушена відмовитися від певної частини своєї території.

