11% українців читають російські новини — що показало дослідження

ГО Інтерньюз-Україна провели велике дослідження споживання медіа у 2025 році. Опитування проводили серед понад 1600 респондентів. Традиційно для останніх років лідирують соціальні мережі. Втім, класичні медіа повертають частку читачів. Деталі зібрали далі.
Як українці споживають контент у медіа: дослідження 2025 року
За результатами дослідження, у 2025 році 86% українців споживали новини у соцмережах. З 2015 року цей показник зріс на 35%.
А от телебачення за останні 10 років втратило найбільше аудиторії — з 85% у 2015 до 33% у 2025. Новинні сайти теж зіштовхуються з втратою читачів — з 47% до 31%, радіо — з 35% до 13%, а друковані медіа — з 31% до 4%.
Респонденти приділяють більше уваги національним новинним ресурсам, ніж регіональним. У соцмережах кількість споживачів такого контенту становить 71%, за регіональними новинами слідкує 61%. Загальнонаціональні сайти читають 77%, регіональні — 51%.
Всього 26% українців споживають іноземні новинні ресурси, але серед молоді 26–35 років показник сягає 40%.
Про телемарафон Єдині новини знають 86 % респондентів. Щотижня його переглядають 42%, ще 11% переглядають кілька разів на місяць або рідше. 20 % респондентів раніше дивилися марафон, але зараз цього не роблять. Ще 26 % ніколи не стежили за ним.
Telegram є лідером серед джерел новин у соціальних мережах — 73% користуються месенджером для цієї мети. На другому місці YouTube (18%), далі Facebook (17%), Viber (9%), Instagram (7%), TikTok (6%), X (2%), WhatsApp (1%).
Щодо блогерів, громадських або політичних діячів, яких українці дивляться найчастіше, давали такі відповіді:
- Сергій Стерненко;
- Ігор Лаченков;
- Сергій Притула;
- Дмитро Гордон;
- Віталій Портников;
- Володимир Зеленський;
- Юрій Бутусов;
- Олег Синєгубов;
- Михайло Шейтельман;
- Юрій Швець;
- Олексій Арестович;
- Володимир Золкін;
- Роман Світан;
- Олексій Гончаренко;
- Андрій Цаплієнко;
- Іван Яковина;
- Борислав Береза;
- Майкл Накі.
Також результати показали, що про існування дезінформації знають 84% респондентів, серед них 75% впевнені, що можуть її розпізнати. За результатами експерименту, лише 6% респондентів правильно оцінили правдивість трьох запропонованих новин, а 78% — хоча б одну.
Крім цього, виявилося, що 11% споживають новини з російських медіа. 16% респондентів також повідомили, що це робить хтось із їхнього оточення. 46% людей назвали своїм мотивом дізнатися, що говорять про Україну, 22% хотіли почути альтернативну думку.
