11% українців читають російські новини — що показало дослідження

ГО Інтерньюз-Україна провели велике дослідження споживання медіа у 2025 році. Опитування проводили серед понад 1600 респондентів. Традиційно для останніх років лідирують соціальні мережі. Втім, класичні медіа повертають частку читачів. Деталі зібрали далі.

Як українці споживають контент у медіа: дослідження 2025 року

За результатами дослідження, у 2025 році 86% українців споживали новини у соцмережах. З 2015 року цей показник зріс на 35%.

А от телебачення за останні 10 років втратило найбільше аудиторії — з 85% у 2015 до 33% у 2025. Новинні сайти теж зіштовхуються з втратою читачів — з 47% до 31%, радіо — з 35% до 13%, а друковані медіа — з 31% до 4%.

Респонденти приділяють більше уваги національним новинним ресурсам, ніж регіональним. У соцмережах кількість споживачів такого контенту становить 71%, за регіональними новинами слідкує 61%. Загальнонаціональні сайти читають 77%, регіональні — 51%.

Всього 26% українців споживають іноземні новинні ресурси, але серед молоді 26–35 років показник сягає 40%.

Про телемарафон Єдині новини знають 86 % респондентів. Щотижня його переглядають 42%, ще 11% переглядають кілька разів на місяць або рідше. 20 % респондентів раніше дивилися марафон, але зараз цього не роблять. Ще 26 % ніколи не стежили за ним.

Telegram є лідером серед джерел новин у соціальних мережах — 73% користуються месенджером для цієї мети. На другому місці YouTube (18%), далі Facebook (17%), Viber (9%), Instagram (7%), TikTok (6%), X (2%), WhatsApp (1%).

Щодо блогерів, громадських або політичних діячів, яких українці дивляться найчастіше, давали такі відповіді:

Сергій Стерненко;

Ігор Лаченков;

Сергій Притула;

Дмитро Гордон;

Віталій Портников;

Володимир Зеленський;

Юрій Бутусов;

Олег Синєгубов;

Михайло Шейтельман;

Юрій Швець;

Олексій Арестович;

Володимир Золкін;

Роман Світан;

Олексій Гончаренко;

Андрій Цаплієнко;

Іван Яковина;

Борислав Береза;

Майкл Накі.

Також результати показали, що про існування дезінформації знають 84% респондентів, серед них 75% впевнені, що можуть її розпізнати. За результатами експерименту, лише 6% респондентів правильно оцінили правдивість трьох запропонованих новин, а 78% — хоча б одну.

Крім цього, виявилося, що 11% споживають новини з російських медіа. 16% респондентів також повідомили, що це робить хтось із їхнього оточення. 46% людей назвали своїм мотивом дізнатися, що говорять про Україну, 22% хотіли почути альтернативну думку.

