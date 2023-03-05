X + Y = математика сучасних поколінь: хто такі бумери й зумери та кого нам чекати далі

Про сучасне покоління зумерів тільки й мова, натомість значення слів “міленіал” чи “бебі-бумер” знайомі далеко не всім. Хоча загальне поняття вони мають однакове — це характерна назва для певного покоління.

У 1991 році світ захопила теорія поколінь американських дослідників. Було доведено, що кожне нове покоління має певні спільні характеристики. Згідно з працею Покоління Вільяма Штрауса та Ніла Гоула покоління змінюється через кожні 20-25 років.

Детальніше про покоління і його сучасні різновиди розповімо у матеріалі.

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Що означає “покоління”?

Поколінням заведено називати групу людей, які народились та росли в певний часовий проміжок. На формування яких вплинули різні фактори. Найпоширенішими вважають саме історичні події та економічний лад в країні.

Ці характеристики зумовили створення спільних цінностей, звичок, життєвих поглядів у людей певного покоління. Дуже часто ми не помічаємо цього, але насправді вони мають значний вплив на наше життя: у нас різна манера спілкування, ми по різному розставляємо пріоритети та цілі.

Простими словами, покоління — це схожа поведінка і цінності людей приблизно однієї вікової групи.

Бебі-бумери

середина 1940-х – початок 1960-х

Бебі-бумери або ж покоління “рок-н-ролу та заборонених речовин”.

Це найбільш романтичне і сміливе покоління в історії, яке не розповідало казку, а створювало її. Перший політ в космос, прогулянка по Місяцю надихала їх на ідею світлого майбутнього.

Післявоєнний сплеск народжуваності спричинив так званий “бебі-бум”. Про це і натякає назва покоління. Вони були найбільшим поколінням перед міленіалами. Бебі-бумерів можна вважати дуже сімейними людьми.

Загальна риса бебі-бумерів — це настрій переможців. Окрилені перемогою у війні, вони були змотивовані змінити світ.

Це покоління з найвищим рівнем оптимізму. Патріотизм також займав чільне місце у їх житті, після перемоги, вони повірили в державу. Післявоєнна відбудова спричинила сплеск колективізму та віру у завтрашній день.

Тож, ти бебі-бумер, якщо:

народився між 1940-1960-ми роками

маєш високий рівень патріотизму та любиш колектив

оптиміст, який вірить у краще майбутнє

трудоголік, що працює на благо державі

сім’я для тебе найвища цінність

Покоління “Х”

середина 1960-х – початок 1980-х

Покоління “дітей з ключами на шиї” або ж від значення Х – “Невідомі”.

Батьки “бумери” працювали до пізньої пори, у той час, як “іксам” доводилось перебирати відповідальність на себе: зібратися до школи, вивчити уроки, приготувати їсти, займатись домашніми справами. Через таку самостійність покоління “Х” стали називати поколінням “дітей з ключами”.

Це покоління одинаків-індивідуалістів націлених на працю та кар’єрний ріст, тому серед “іксів” багато трудоголіків, які зараз займають чільні посади в компаніях.

Тож не дивно, що 55% засновників стартапів належать до покоління “X”. Покоління “Х” називають середньою дитиною між двома найбільшими поколіннями – бумерами й міленіалами.

Тож, ти “дитина з ключами на шиї” якщо:

народився між 1960-1980-ми роками

завжди покладаєшся тільки на себе

самостійний і відповідальний у всьому

робота і кар’єра у пріоритеті

Покоління “Y”

середина 1980-х – середина 1990-х

Міленіали (народжені між тисячоліттями) або ж покоління “соціальних мереж”.

Це перше покоління, яке дізналось про інтернет та його силу. Покоління “Y” зростало в період розвитку технологій та соціальних мереж.

Вони не ставлять престижну роботу і кар’єру як в “іксів” на перше місце. Для них більш характерний гнучкий графік та розвиток у різних сферах, “ігрики” не будуть працювати 30 років в компанії, щоб підніматись по кар’єрних сходинках в певній професії.

Це перше покоління, для яких не обов’язково було знати все на світі, варто було просто знати, де можна знайти потрібну інформацію в інтернеті.

Вони енергійні та легко пристосовуються до всього. До того ж на перше місце ставлять насамперед духовне багатство, а не матеріальне.За даними журналу Time, міленіали — це “покоління Я”, які на перше місце ставлять себе та свій розвиток.

Тож, ти з “покоління Я” якщо:

народився у період між 1980-ми – серединою 1990-х

саморозвиток для тебе на першому місці

дуже швидко адаптуєшся до всього

постійно шукаєш себе і своє місце у світі

Зумери

кінець 1990-х – 2010-ті

Покоління Digital або ж “міленіали на стероїдах”. Це покоління, яке не пам’ятає часу без телефонів та інтернету.

Зумери — це сучасна молодь та майбутнє нашої держави. Соціологи прогнозують, що це покоління стане найбільш підприємницьким. У швидкості й розумовому розвитку вони випереджають попереднє покоління. Як і для міленіалів, зумерам важливий різносторонній розвиток та самовираження.

Для них межа реального і віртуального світу практично стерта, адже весь технологічний процес був з ними практично з народження.

Загальною метою для них є боротьба з нерівністю та руйнування соціальних стереотипів. Це покоління захоплює своєю свідомістю та бажання змінити світ ще з юних років. Яскравим прикладом цьому є Ґрета Тунберг, шведська активістка, яка виступає за екологію.

Тож, ти зумер, якщо:

народився у період кінця 1990-х – 2010-х років

з дитинства маєш сторінку в соцмережах

звик руйнувати всі стереотипи та відстоювати свою думку

намагаєшся зробити цей світ кращим

Зумери — це останнє покоління?

Американські дослідники писали: “Алфавіт закінчується на літері “Z”, що ж далі? Однозначно – “А” “. Тут стає у пригоді циклічність поколінь. За словами австралійського демографа Марка Маккріндла покоління зумерів (Z) вже поступово змінює інше покоління — альф (А).

Припускають, що далі назви майбутніх поколінь будуть називатись за грецьким алфавітним порядком. Тобто після альф (А), можливо, далі будуть і бети (В).

Покоління “A” – наше майбутнє

Згідно з роботою Марка Маккріндла покоління “А” – це діти, які народилися після 2010-го року (до 2025).

“Альфа” – це перша літера грецького алфавіту, тож на це покоління покладена чимала місія: створити новий світ. Якщо зумери — майбутнє сучасної економіки, то альфи і є наше майбутнє у всіх його сферах.

Соціологи припускають, що покоління альф буде ще розумнішим, стане більш адаптивним до нових умов життя та повністю позбавиться від усіх расових і гендерних стереотипів у різних сферах життя.

Також з точки зору глобального багатства прогнозується, що покоління альф стане найбагатшим поколінням в історії. До того ж покоління”А” стане першим поколінням, яке повністю народиться в XXI столітті.

Майбутнє повністю в наших руках, боротьба за яке точиться кожного дня. Читай також матеріал від Вікна, як вберегти майбутні покоління від колективної травми та прожити війну з мінімальним впливом на них.