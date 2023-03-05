Сімейні стосунки

X + Y = математика сучасних поколінь: хто такі бумери й зумери та кого нам чекати далі

Богдана Савчук 05 Березня 2023, 12:00
види поколінь
Фото: Unsplash

Більше новин
угода про захист океанів
Історичний день для охорони природи: в ООН досягли угоди про захист океанів після десяти років переговорів
Дар'я Квіткова відверто про булінг у підлітковому віці та любов до себе
До мене ставились так, як я б ніколи зараз не дозволила — Дар’я Квіткова про підлітковий булінг та любов до себе
Обстріл вокзалу Краматорська — висновки Human Rights Watch
Явний воєнний злочин — Human Rights Watch нарешті оприлюднила розслідування атаки росіян на вокзал у Краматорську
X + Y = математика сучасних поколінь: хто такі бумери й зумери та кого нам чекати далі
Низький тиск, а з лікарем зв’язатися немає змоги? Розповімо, як підвищити його в домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Народила трійню в перший день війни — історія Анни з Чернігова
Трійня в перший день війни — знак перемоги! Історія Анни з Чернігова, яка народила трьох дівчат 24 лютого 2022
Майже 70% українців не вірили в початок війни — опитування
Майже 70% українців не вірили в початок великої війни, але 82% — вірять у перемогу (соцопитування)
Старіння планети
“Старіння” планети: чому насправді виникає перенаселення Землі та чим це небезпечно
День енергетика — як працюють українські енергетики зараз
Працюють і вдень, і вночі, щоб у тебе було світло в домівці — розповімо тобі більше про українських енергетиків

Відео
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн

За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Відновити зір після важкого поранення — можливо! Як працює єдиний в Україні банк рогівки
0:03:30
землетруси в Одесі
Під загрозою як прибережна зона, так і історичний центр: чи очікувати на потужні землетруси в Одесі
0:02:56
Творчість на фронті
Мистецтво заради перемоги! Дивовижна творчість нацгвардійця з Миколаєва
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Щодня відбивають по кілька ворожих штурмів — бійці 30-ї бригади про ситуацію під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Збитий російський штурмовик та нові атаки на Бахмут: карта бойових дій в Україні 4 березня в режимі онлайн
0:02:33
банк крові
Смілива кров: в Україні запрацював перший банк, який може зберігати кров до 30 років
0:03:14
Миколаїв новини
“Побачив руїни — і мову відняло…” У Миколаєві будівельники безплатно лагодять житло місцевим
0:03:00
Притулок для тварин
“Викинули собаку та поїхали…” Як на Закарпатті опікуються покинутими тваринами
0:04:09
Гонконг пожежа
Масштабна пожежа в Гонконзі: палав хмарочос, уламки падали просто на людей
Більше відео
Як попросити повернути борг
Читати далі
“Соромлюся нагадати друзям про борг, адже зараз війна, але потребую цих коштів. Як правильно попросити?”
Комендантська година у Криму: чому ввели та що це може означати
Читати далі
Комендантська година у Криму! Українські спецслужби розповіли про можливі задуми росіян

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь