X + Y = математика современных поколений: кто такие бумеры и зуммеры та кого нам ждать дальше

О современном поколении зуммеров только и речь, но значения слов “миллениал” или “бэби-бумер” знакомы далеко не всем. Хотя общее понятие у них одинаковое — это характерное название для определенного поколения.

В 1991 году мир увлекла теория поколений американских исследователей. Было доказано, что у каждого нового поколения есть определенные общие характеристики. Согласно труду Поколения Уильяма Штрауса и Нила Гоула поколение меняется каждые 20-25 лет.

Подробнее о поколениях и его современных разновидностях расскажем в материале.

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Что означает “поколение”?

Поколением принято называть группу людей, которые родились и росли в определенный промежуток времени. На формирование которых повлияли разные факторы. Самыми распространенными считают именно исторические события и экономический порядок в стране.

Эти свойства обусловили создание общих ценностей, привычек, жизненных взглядов у людей определенного поколения. Очень часто мы не замечаем этого, но на самом деле они оказывают значительное влияние на нашу жизнь: у нас разная манера общения, мы по-разному расставляем приоритеты и цели.

Простыми словами, поколение – это схожее поведение и ценности людей примерно одной возрастной группы.

Беби-бумеры

середина 1940-х – начало 1960-х

Беби-бумеры или поколение “рок-н-ролла и запрещенных веществ”.

Это самое романтическое и смелое поколение в истории, которое не рассказывало сказку, а создавало ее. Первый полет в космос, прогулка по Луне вдохновляла их на идею светлого будущего.

Послевоенный всплеск рождаемости вызвал так называемый “беби-бум”. Об этом и намекает название поколения. Они были самым большим поколением перед миллениалами. Бэби-бумеров можно считать очень семейными людьми.

Общая черта бэби-бумеров – это настроение победителей. Окрыленные победой в войне, они были мотивированы изменить мир.

Это поколение с высоким уровнем оптимизма. Патриотизм также занимал ведущее место в их жизни, после победы они поверили в государство. Послевоенное восстановление повлекло за собой всплеск коллективизма и веру в завтрашний день.

Итак, ты бэби-бумер, если:

родился между 1940-1960-ми годами

имеешь высокий уровень патриотизма и любишь коллектив

оптимист, верящий в лучшее будущее

трудоголик, работающий на благо государству

семья для тебя самая высокая ценность

Поколение “Х”

середина 1960-х – начало 1980-х

Поколения “детей с ключами на шее” или от значения Х — “Неизвестные”.

Родители “бумеры” работали до поздней поры, в то время как “иксам” приходилось перебирать ответственность на себя: собраться в школу, изучить уроки, приготовить есть, заниматься домашними делами. Из-за такой самостоятельности поколения “Х” стали называть поколением “детей с ключами”.

Социологи считают, что это поколение одиночек-индивидуалистов, нацеленных на труд и карьерный рост, поэтому среди “иксов” много трудоголиков, которые сейчас занимают ведущие должности в компаниях.

Неудивительно, что 55% основателей стартапов принадлежат к поколению “X”. Поколение “Х” называют средним ребенком между двумя величайшими поколениями — бумерами и миллениалами.

Итак, ты “ребенок с ключами на шее” если:

родился между 1960-1980-ми годами

всегда полагаешься только на себя

самостоятельный и ответственный во всем

работа и карьера в приоритете

Поколение “Y”

середина 1980-х – середина 1990-х

Миллениалы (рожденные между тысячелетиями) или поколения “социальных сетей”.

Это первое поколение, которое узнало об интернете и его силе. Поколение “Y” росло в период развития технологий и социальных сетей.

Они не ставят престижную работу и карьеру как у “иксов” на первое место. Для них более характерен гибкий график и развитие в разных сферах, “игрики” не будут работать 30 лет в компании, чтобы подниматься по карьерным ступеням в определенной профессии.

Это первое поколение, для которых не обязательно знать все на свете, стоило просто знать, где можно найти нужную информацию в интернете.

Они энергичны и легко приспосабливаются ко всему. К тому же во главу угла ставят прежде всего духовное богатство, а не материальное.

По данным журнала Time, миллениалы — это поколения Я, которые во главу угла ставят себя и свое развитие.

Итак, ты из “поколения Я” если:

родился в период между 1980-ми – серединой 1990-х

саморазвитие для тебя на первом месте

очень быстро адаптируешься ко всему

постоянно ищешь себя и свое место в мире

Зуммеры

конец 1990-х – 2010-е

Поколение Digital или “миллениалы на стероидах”.

Это поколение, не помнящее времени без телефонов и интернета.

Зуммеры – это современная молодежь и будущее нашего государства. Социологи прогнозируют, что это поколение станет наиболее предпринимательским. В скорости и умственном развитии они опережают предыдущее поколение. Как и для миллениалов, зуммерам важно разностороннее развитие и самовыражение.

Для них предел реального и виртуального мира практически стерт, ведь весь технологический процесс был с ними практически с рождения.

Общей целью для них есть борьба с неравенством и разрушение социальных стереотипов. Это поколение восхищает своим сознанием и желанием изменить мир еще с юных лет. Ярким примером тому является Грета Тунберг, шведская активистка, выступающая за экологию.

Итак, ты зумер, если:

родился в период конца 1990-х – 2010-х годов

с детства имеешь страницу в соцсетях

привык разрушать все стереотипы и отстаивать свое мнение

пытаешься сделать этот мир лучше

Зуммеры – это последнее поколение?

Американские исследователи писали: “Алфавит заканчивается на букве “Z”, что же дальше? Однозначно — “А”. Здесь пригодится цикличность поколений. По словам австралийского демографа Марка Маккриндла, поколение зуммеров (Z) уже постепенно меняет другое поколение — альф (А).

Предполагают, что дальше названия будущих поколений будут называться по греческому алфавитному порядку. То есть после альф(А), возможно, дальше будут и беты(В).

Поколение “A” — наше будущее

Согласно работе Марка Маккриндла поколение “А” — это дети, родившиеся после 2010 года (до 2025).

“Альфа” — это первая буква греческого алфавита, так что на это поколение возложена немалая миссия: создать новый мир. Если зуммеры – будущее современной экономики, то альфы и есть наше будущее во всех его сферах.

Социологи предполагают, что поколение альф будет еще умнее, станет более адаптивным к новым условиям жизни и полностью избавится от всех расовых и гендерных стереотипов в разных сферах жизни.

Также с точки зрения глобального богатства прогнозируется, что поколение альф станет самым богатым поколением в истории. К тому же поколение А станет первым поколением, которое полностью родится в XXI веке.

Будущее полностью в наших руках, борьба за которое идет каждый день. Читай также материал от окна, как уберечь будущие поколения от коллективной травмы и прожить войну с минимальным влиянием на них.