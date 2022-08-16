Коллективная травма “в подарок”: как прожить войну с минимальным вредом для следующих поколений

Мы боремся за себя и последующие поколения, за жизнь в свободной независимой стране, как наши предки боролись за свободу для нас.

Однако война — это травма, к тому же не только индивида, а всего народа. В словаре психологии это называется коллективная травма.

Психотерапевт София Терлез рассказала, какие последствия психологической травмы мы ощущаем уже сейчас и как ее прожить, чтобы последующие поколения не пострадали.

Что такое коллективная травма

Для начала определимся с понятием коллективная травма. Им называют результат психологического воздействия, которое оказывает на людей травматическое событие, например, война.

Такое событие далеко не всегда будет приводить к травме у индивида или у коллектива, ведь реакции на стресс могут быть совершенно разные и приводить к следующим последствиям:

У некоторых развивается ригидное поведение, где отсутствует психологическая гибкость. В результате люди будто замораживают свои реакции и прибегают к руминации.

Некоторые более экспрессивно переживают коллективную травму, что приводит к расстройствам в обществе: настороженное отношение абсолютно ко всем, агрессия, недоверие.

В отдельных случаях коллективная травма приводит к сплочению и единению, тяжелые события активируют психологический рост и осознание собственных сил.

Как передается коллективная травма

Сейчас можно встретить все три типа психической реакции на коллективную травму. Они оставят после себя сильный отпечаток на нашем общем поведении и восприятии мира.

В результате люди с нисходящей реакцией могут на подкорке считать себя плохими, недостойными людьми. А также иметь установки, что никому нельзя доверять, а мир очень жесток.

Эти мысли никогда не будут озвучены, однако подсознательные реакции могут быть более красноречивыми.

Например, когда у человека, который не проработал свои новые установки, появится ребенок, то малыш считает и заберет их себе.

Ведь дети копируют модели поведения родителей, пока не достигнут сознательного возраста. Эти модели залегают на глубину подсознания, и придется очень постараться, чтобы их изменить.

Следовать коллективной травме могут две – три генерации. У них будут более выражены индивидуальный и коллективный страх, чувство уязвимости и унижения, кризис идентичности.

Вакцинация от кризиса: почему мы лучше защищены от травм

В частности, наше поколение тоже относится к генерации, переживающей коллективную травму Голодомора и Второй мировой войны.

Но происходящие события сейчас будут переноситься украинцами проще по ряду причин, которые можно назвать вакцинацией от коллективной травмы:

Нас видят, признают и поддерживают во всем мире, а значит, мы уверены, что делаем все правильно.

Очень тяжело двигаться вперед со стыдом, с ощущением, что это и твоя вина, что ты что-то сделал неправильно.

Мы боремся, мы в активной позиции защиты, что нетипично для позиции жертвы.

Это все действенно, однако нужно позаботиться о себе, чтобы эта травма как можно меньше влияла на твою жизнь и жизнь твоих детей.

Как помочь себе пережить коллективную травму

Забота и внимание к своим чувствам, проработка и разговоры о том, что беспокоит, могут дать больше, чем ты думаешь. Это освобождает от собственных страхов, предубеждений и дает невиданную силу свободы.

Чтобы получить это:

Окружи себя близкими людьми, с которыми ты чувствуешь себя безопасно и можешь поговорить о всем, что беспокоит. Прими, что с хорошими людьми случаются плохие вещи. Наш мир перевернулся, и теперь обидеть могут даже тех, кто старается делать все правильно. Объясни себе, что случилось. Иногда наша психика блокирует негативные события и нам нужно много времени, чтобы понять, что же произошло.

Но этого мало. Чтобы пережить, надо придать смысл событиям, конкретно и логически объяснить их, чтобы все пазлы истории сложились в последовательную цепочку событий с началом и продолжением.

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