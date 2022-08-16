Коллективная травма “в подарок”: как прожить войну с минимальным вредом для следующих поколений

Мы боремся за себя и последующие поколения, за жизнь в свободной независимой стране, как наши предки боролись за свободу для нас.
Однако война — это травма, к тому же не только индивида, а всего народа. В словаре психологии это называется коллективная травма.
Психотерапевт София Терлез рассказала, какие последствия психологической травмы мы ощущаем уже сейчас и как ее прожить, чтобы последующие поколения не пострадали.
Для начала определимся с понятием коллективная травма. Им называют результат психологического воздействия, которое оказывает на людей травматическое событие, например, война.
Такое событие далеко не всегда будет приводить к травме у индивида или у коллектива, ведь реакции на стресс могут быть совершенно разные и приводить к следующим последствиям:
Такое событие далеко не всегда будет приводить к травме у индивида или у коллектива, ведь реакции на стресс могут быть совершенно разные и приводить к следующим последствиям:
Сейчас можно встретить все три типа психической реакции на коллективную травму. Они оставят после себя сильный отпечаток на нашем общем поведении и восприятии мира.
В результате люди с нисходящей реакцией могут на подкорке считать себя плохими, недостойными людьми. А также иметь установки, что никому нельзя доверять, а мир очень жесток.
Эти мысли никогда не будут озвучены, однако подсознательные реакции могут быть более красноречивыми.
Эти мысли никогда не будут озвучены, однако подсознательные реакции могут быть более красноречивыми.
Например, когда у человека, который не проработал свои новые установки, появится ребенок, то малыш считает и заберет их себе.
Ведь дети копируют модели поведения родителей, пока не достигнут сознательного возраста. Эти модели залегают на глубину подсознания, и придется очень постараться, чтобы их изменить.
Следовать коллективной травме могут две – три генерации. У них будут более выражены индивидуальный и коллективный страх, чувство уязвимости и унижения, кризис идентичности.
Следовать коллективной травме могут две – три генерации. У них будут более выражены индивидуальный и коллективный страх, чувство уязвимости и унижения, кризис идентичности.
В частности, наше поколение тоже относится к генерации, переживающей коллективную травму Голодомора и Второй мировой войны.
Но происходящие события сейчас будут переноситься украинцами проще по ряду причин, которые можно назвать вакцинацией от коллективной травмы:
Очень тяжело двигаться вперед со стыдом, с ощущением, что это и твоя вина, что ты что-то сделал неправильно.
Очень тяжело двигаться вперед со стыдом, с ощущением, что это и твоя вина, что ты что-то сделал неправильно.
Это все действенно, однако нужно позаботиться о себе, чтобы эта травма как можно меньше влияла на твою жизнь и жизнь твоих детей.
Забота и внимание к своим чувствам, проработка и разговоры о том, что беспокоит, могут дать больше, чем ты думаешь. Это освобождает от собственных страхов, предубеждений и дает невиданную силу свободы.
Чтобы получить это:
Но этого мало. Чтобы пережить, надо придать смысл событиям, конкретно и логически объяснить их, чтобы все пазлы истории сложились в последовательную цепочку событий с началом и продолжением.
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