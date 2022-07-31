Разговоры вокруг истории этнического населения Кубани особенно остро возникают сейчас, во время перемены мирового порядка. Украина неоднократно заявляла: мы не настроены завоевывать соседние территории, нам не нужно чужое.

Однако в истории есть несколько фактов, которые не дают покоя многим украинцам из-за желания восстановить справедливость. Как бы там ни было, каждый гражданин Украины должен знать историю собственного государства, чтобы понимать современную проблематику той или иной территории и ее населения.

Известно, что в XX веке Кубань объявляла независимость от России и несколько раз пыталась объединиться с Украиной, ведь большинство населения составляли козаки и украинские селяне.

Однако Россия всеми возможными средствами боролась с любыми украинскими проявлениями.

История Кубани

Кубань — это исторический регион на Северном Кавказе, в разное время относящийся к Тмутаракани, Черкесии, Золотой Орде и казачеству.

Украинцы начали заселять Кубань в конце XVIII века. Первые 12 тысяч запорожцев добрались до новой родины морем и сушей.

В течение XIX века на Кубани поселились десятки тысяч жителей Черниговского, Полтавского и Слобожанского регионов.

Кубанцы долгое время помнили свои корни. В 1918 году пала Российская империя, и казаки провозгласили Кубанскую Народную Республику. Государство взяло курс на объединение с Украинской Народной Республикой. Обе проиграли в противостоянии большевикам, но — в отличие от УНР — Кубань стала одним из регионов России, даже без автономии.

Кубанцы потеряли государственность, вместо этого получили геноцид. Голодомор сопровождался русификацией края: с 1933 г. на Кубани не было ни одной украинской школы. Были разрешены только фольклорные коллективы, в частности Кубанский казачий хор. Едва ли не половину его репертуара составляли русские песни.

Кукольный театр Кремля

Украинская идентичность в регионе была почти полностью уничтожена. 100 лет назад украинцами себя считали две трети населения Кубани, сегодня — около 1%. Но, превратившись в “россиян”, кубанцы так и не стали гражданами “первого сорта”.

Среди населения Кубани бытует комплекс неполноценности — это видно из позорных прозвищ, которыми до сих пор называют своих “соотечественников” сами россияне: “кубаноиды” и “кубаньки”.

Кремль снова использует потомков козаков, как пушечное мясо. Кубанские добровольцы воевали против Грузии в Абхазской войне, против Украины на Донбассе. Официально, по количеству погибших участников “спецоперации”, Краснодарский край занимает среди регионов РФ “почетное” третье место.

Такую политику Россия ведет все свое существование: завоевывает, убивает, пытается покорить. К сожалению, мир каждый раз закрывал свои демократические глаза на все действия имперцев. Случится ли также и на этот раз, и какую наработанную методичку нам следует выучить, чтобы окончательно победить зло: о военных преступлениях России в мировой истории мы писали ранее.

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