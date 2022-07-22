Мир

Оккупированы или аннексированы: какой термин следует употреблять в отношении территорий под контролем РФ

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 22 июля 2022, 16:00
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