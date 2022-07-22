Оккупированы или аннексированы: какой термин следует употреблять в отношении территорий под контролем РФ

Российская Федерация — еще не всеобще, однако признана страной-террористом, которая в своих политических и территориальных амбициях зашла слишком далеко. Но свой долгий путь Россия начала еще очень давно — не в Украине, Грузии или Кавказе.

Территорий под властью РФ, которые уже годами находятся в неопределенности, отрезаны от мирового сообщества, “серых зон” и ареалов разрухи, бедности, упадка уровня жизни, на самом деле много. Как правило, мировое сообщество никогда не противодействовало российским амбициям, лишь изредка отмечая — не аннексированные, а оккупированные территории. И только после 24 февраля 2022 года, через восемь лет войны на территории Донбасса, весы мирового порядка дрогнули — впервые со времен Второй мировой.

А два дня назад Белый дом заявил: уже этой осенью Россия прибегнет к аннексии новых оккупированных территорий Украины. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге пояснил: сейчас на территории Херсонской, Запорожской области уже разворачиваются кампании по захвату телебашен, вводу рубля как единой валюты, планируются незаконные референдумы и принудительное получение гражданства РФ для всех жителей территорий.

Территории, которые являются целью аннексии, включают Херсонскую, Запорожскую, всю Донецкую и Луганскую области, — отметил Кирби.

Что такое аннексия?

Россия еще со времен империи была той самой “подружкой”, которая могла с легкостью отбить у тебя парня, купить такое же платье, обставить в работе. Правда, из-за таких подруг редко гибнут люди, а вот Россия убила не один миллион людей.

Аннексия территории — это процесс насильственного присоединения территории другого суверенного государства в одностороннем порядке. Аннексия является противозаконным действием, нарушением международных прав. Данное явление влечет международно-правовую ответственность — санкции, например. Аннексия считается враждебным поступком, агрессией.

Дежавю или привычный сценарий Кремля?

РФ никогда не выделялась особой фантазией — в бедности не выросли потрясающие умы, составившие индивидуальный план захвата мира. А вместе с тем Россию никогда за это и не судили.

Явлением аннексии РФ пользуется уже давно — мы не будем называть их все. Но есть одно принудительное присоединение времен империи, о котором мы должны упомянуть.

Аннексия Крымского Ханства в 1783 году

Тогда Россия также нарушила мировые уклады, пошла против договоренностей. Такие действия можно назвать “принуждением к миру” османов, как это и сейчас называет Путин.

Через чуть больше 230 лет Россия снова захочет вернуть контроль над Крымом. Но с выражением “исконно русской земли” в отношении Крыма россияне, конечно, просчитались.

Какие территории Россия аннексировала со времени Второй мировой войны?

Часто военные и международные преступления России не называют такими, какие они есть. Мы привыкли к военным конфликтам, спорным территориям, проблеме территорий, противостояниям России и страны, страдающей от агрессора, и многих другим формулировкам. Но теперь пришло время прямой речи — войну Россия вела с большим количеством стран, а в результате аннексировала их территории.

Качественным примером явления аннексии являются Курильские острова, которые Советский Союз отобрал у Японии. Только после полномасштабного вторжения России в Украину японцы признали, что острова были незаконно аннексированы.

Южная Осетия

Эта часть территории Грузии была насильственно оккупирована Россией. С помощью последней в 2008 году была провозглашена такая псевдострана — Южная Осетия. Грузия считает эту территорию оккупированной.

Независимость и существование как отдельной мировой части Южной Осетии признали только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и несколько самопровозглашенных республик, созданных той же Россией.

Эта хорошая компания всегда поддерживает поступки России, поддерживает российские войска и называет их миротворческими — можете угадать, что этому предшествовало.

Абхазия

Тоже была создана путем оккупации Грузии. Война продолжалась с 1992 до 1993 года, и сейчас эта территория полностью подконтрольна России. Во время войн в Грузии погибло очень много мирного населения — происходило то же, что и в войне в Украине.

Кстати, Европейский суд по правам человека признал Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями только спустя 13 лет после войны в Грузии.

Чеченская Республика Ичкерия

Это один из самых известных исторических фактов, свидетельствующий о комплексах России и ее нежелании отпускать от себя бывшие республики СССР. Проведя две войны, убив тысячи людей, разбомбив практически всю инфраструктуру, Россия получила контроль над Чечней.

Первая чеченская война 1994-1996 годов завершилась поражением для имперцев, но вот Вторая война, продолжавшаяся с 1999 по 2009 год, стала для России великой победой. Чтобы ее получить, россияне создавали фильтрационные лагеря, убивали и пытали мирное население, расстреливали зеленые коридоры. Ничего не напоминает?

Приднестровье

Война в Приднестровье началась в 1992 году. Официально все началось из-за языка: русский не признали государственным. В 1990 году русскоязычное население провозгласило свою независимость от Республики Молдовы.

Сейчас эта территория может угрожать и Украине: еще в начале полномасштабного вторжения в Украину в самопровозглашённом Приднестровье прозвучала серия взрывов, организованных самой Россией для дестабилизации ситуации.

Как и с республиками на территории Грузии, только недавно Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной Россией территорией.

Нагорный Карабах

Казалось бы, куда еще? Но Россия дошла и до Азербайджана: эта территория стала точкой раздора между азербайджанцами и армянами. Де-юре территория принадлежит Азербайджану, но фактически ею руководят армяне. Совсем недавно, в 2020 году, там вспыхнула война, победителем из которой вышел Азербайджан. Правда, при посредничестве России.

Уже в этом году в марте вспыхнула новая фаза войны между странами. Россия ввела на территорию своих “миротворцев”.

Оккупированы или аннексированы?

Мировое сообщество все же чаще использует термин оккупированные территории, а не аннексированные. А правительства Грузии и Украины даже приняли сборное название для обозначения своих территорий, которые Россия оккупировала — временно оккупированные Россией территории. Почему так?

Разницу следует понимать прежде всего самим украинцам: адекватное мировое сообщество не признало аннексии Крыма и его принадлежность к России. Мы же скандируем: Крым — это Украина. Поэтому территория Крыма и Донбасса временно оккупирована российскими войсками.

Правильное определение статуса территорий действительно показывает истинное восприятие ситуации — смирились ли мы сами с агрессией России, готовы ли дать отпор за все ее злодеяния?

Россия снова показывает, что не остановится на части Украины — ей нужен весь мир. Упорно, по методичке, россияне повторяют одни и те же сценарии: конфликт, обострение, самопровозглашение, война, русские войска, серая зона. Сейчас на украинских территориях, находящихся под временной оккупацией РФ, уже ставят первых попавшихся кухарок или охранников на руководящие должности в областях.

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