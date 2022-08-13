В плену навязчивых мыслей. Что такое руминация и как от нее избавиться

Война — это травмирующий опыт каждого без исключения украинца. Она накладывает свой след на наше психическое здоровье, что приводит к новым неожиданным обострениям.
Одним из них является руминация. Простыми словами о том, что означает это состояние и как от него избавиться, рассказала эксперт по нейроменеджменту, нейроисследователь Наталья Кадя.
Эволюционно так сложилось, что мы склонны фокусироваться на негативе и игнорировать хорошее, вне зависимости от времени, места, окружающих событий и т.д.
Война же, где негатива намного больше, чем позитива, заставляет тратить нас вдвое больше энергии, чтобы подумать: как было когда-то, как плохо сейчас, а как было бы хорошо, если бы не война.
Эти размышления отнимают у нас не только энергию и позитив, но и силы, чтобы активно помогать, адаптироваться к новой реальности и продолжать жить свою жизнь.
Руминация — это навязчивый тип мышления, когда в голове человека возникают одни и те же мысли, в большинстве своем отрицательные, вытесняя другую психическую деятельность.
Руминация — это навязчивый тип мышления, когда в голове человека возникают одни и те же мысли, в большинстве своем отрицательные, вытесняя другую психическую деятельность.
Такой тип мышления естественный и присущий каждому из нас, поэтому любой может попасть в ловушку руминации.
Это происходит в моменты психологического кризиса, когда угнетенное настроение и навязчивые мысли плавно перетекают в симптомы обсессивно-компульсивного расстройства.
При обострении руминации:
Руминация не приносит никакой пользы, а только отбирает наше время и энергию. Она настолько истощает, что делает человека более уязвимым для тревоги и депрессии, в то же время являясь симптомом этих состояний.
Ловушка руминации состоит в том, что наш мозг все быстрее проваливается в такие размышления, а выбраться становится труднее. Ведь чем более привычной становится мысль, тем труднее от нее избавиться.
Обычно, когда люди делают самостоятельные попытки выбраться из этого состояния, то задают себе неправильные вопросы, которые только повышают уровень тревожности и никак не помогают справиться с мыслями. Например:
Для того чтобы действительно найти выход из навязчивых мыслей, нужно изменить подход и задать правильные вопросы:
Для того чтобы действительно найти выход из навязчивых мыслей, нужно изменить подход и задать правильные вопросы:
Всего четыре простых шага помогут тебе овладеть собой и обуздать свои мысли.
Еще один способ отложить свою жизнь в глубокий ящик — это ждать окончания войны. В нашем материале ты узнаешь, почему стоит действовать уже, а не мечтать о жизни после войны.
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