Психология

В плену навязчивых мыслей. Что такое руминация и как от нее избавиться

Вероника Кононенко, практикантка сайта 13 августа 2022, 07:00
нав'язливі думки
Фото: Unsplash

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