Незалежні: истории украинцев, которые после ранений ежедневно борются за право на собственную независимость

К 35-летию независимости Украины экосистема человечности UNBROKEN представила социальный фотопроект Незалежні. Для пациентов реабилитационного центра во Львове — защитников и гражданских, пострадавших в результате войны, слово “независимость” приобрело новое значение после травмы. Теперь это не только об отстаивании государственного суверенитета и защите Украины, но и о борьбе за личную независимость: в социальной среде и семье, на работе и в быту.

Для людей с военной травмой быть независимыми – это научиться ходить на протезе, пользоваться искусственной рукой, управлять колесным креслом, а иногда и говорить и есть. Это получить навыки ориентирования в пространстве, когда вокруг тьма. Это возможность самостоятельно сходить за покупками и приготовить себе еду, одеться и застелить кровать. И, наконец, адаптироваться к новым обстоятельствам и найти новый образ жизни после травмы: бегать, танцевать, открыть собственное дело, лепить из глины, летать на параплане или стать паралимпийцем.

Независимость страны начинается с независимости каждого человека – это главный месседж фотопроекта Незалежні, который команда Национального реабилитационного центра UNBROKEN создала ко Дню Независимости Украины в сотрудничестве с Фондом Незламні и львовским фотографом Еленой Галазюк.

Команда проекта сознательно отказалась от желания вызвать этими фотографиями сочувствие или пытаться вместить в одном кадре всю историю человека. Важнее было показать героев не из-за того, что с ними сделала война, а из-за того, кем они являются сегодня. Это люди, которые сами определяют свою жизнь: любят, вдохновляют и поддерживают других, открывают в себе новые таланты, начинают собственное дело, мечтают и строят планы на будущее. Взрослые и дети, которые ежедневно преодолевают последствия пережитого и возвращают себе независимость, несмотря на обстоятельства. Именно такими их увидела в своих фотографиях фотограф Елена Галазюк.

Героями фотопроекта стали ветераны и дети, получившие тяжелые травмы, и чей путь к обретению собственной независимости напрямую связан с самой большой в Украине экосистемой человечности. Мы поговорили с ними об их пути и независимости: Украине и их личной.

Николай Шот: двигаться вперед без границ

Когда в реабилитационный зал заходит 41-летний Николай Шот, новые пациенты часто провожают его взглядом… потому что перед ними — улыбающийся, шутящий, расспрашивающий об успехах мужчина без рук и ног, всегда готовый помочь и поддержать. Он делает это настолько обыденно и легко, что сложно поверить — недавно он сам был таким: тоже лежал в палате и снова учился переворачиваться в постели.

Сегодня Николай – ментор Центра UNBROKEN. Именно в таком статусе он присоединился к команде по завершении реабилитации. Его работа — быть рядом с теми, кто только начинает путь, который он уже преодолел. Ментор мотивирует, поддерживает, делится собственным опытом, помогает раненым защитникам решить неотложные социальные вопросы и с удовольствием подвозит их куда следует. Да-да, Николай управляет автомобилем и не только. Но путь к этому был сложным.

Боец 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Николай Шот из Новояворовска во Львовской области в феврале 2024 года потерял все четыре конечности. Это произошло на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания.

– Врачи постепенно готовили меня к тому, чтобы я увидел себя после ранения. Сначала накрывали одеялом, чтобы я привык к новой жизни. Мышцы были атрофированы. Я не мог даже перевернуться самостоятельно, не мог есть, меня кормили из ложки. Трудно было с гигиеной, бытом. Но постепенно я всему научился, – вспоминает ветеран.

Сейчас о том тяжелом периоде Николай говорит спокойно, как о давно перевернутой странице. Но за этим коротким “постепенно научился” стоит трудный и долгий путь: физическая боль и изнурительная реабилитация, длительная психологическая и социальная адаптация, поиск новых смыслов и возможностей.

Во время реабилитации в Центре UNBROKEN Николай подружился с физическим терапевтом Андреем Новосадом и начали вместе участвовать в забегах. Для этого у ветерана есть специальные спортивные протезы. А дальше его уже было не остановить.

За последний год Николай Шот покорил немало вершин: вернулся за руль автомобиля, снова встал на лыжи уже на протезах, совершил полет на параплане над Карпатами. Его следующая цель – развиваться в беге на протезах и получить место в Паралимпийской сборной Украины.

Успехи Николая и его открытость перед новыми вызовами вдохновляют других пациентов Центра ежедневно бороться за собственную независимость. Ведь это понятие, которое не дается — независимость приобретается: на поле боя, в больничных палатах и ​​реабилитационных залах.

Независимость – это свобода быть собой и жить в свободной стране. Это возможность осуществлять мечты, не останавливаться и продолжать жить, несмотря ни на что.

Именно так и делает Николай Шот — живет на полную и видит перед собой лишь неограниченные возможности.

Яна Степаненко: самой выбирать свое будущее

Кадры с несломленной девочкой из Украины, которая на протезах одолевает дистанцию ​​на Бостонском марафоне, весной 2024-го облетели мировые медиа и соцсети. Она стала звездой и вызвала восторг у миллионов людей. Однако ее первые фотографии в СМИ, появившиеся на 2 года раньше, пробуждали совсем другие эмоции. На них была маленькая девочка с двойной ампутацией ног, которую на руках несет ее врач. А сейчас это уже совсем другой ребенок — уверенный, собранный и независимый.

Я даже не представляла, каким может быть мое будущее и что я вообще попаду на марафон. Это не легко, это очень тяжело и иногда даже больно. Ну, все равно бегу. У меня есть поддержка и сила воли.

8 апреля 2022 года на вокзале в Краматорске тогда еще 9-летняя Яна Степаненко вместе с мамой и братиком ждала эвакуационный поезд из родной Донетчины. Россияне нанесли ракетный удар прямо по толпе гражданских украинцев, пытавшихся спастись от войны. Она тогда потеряла обе ноги, а ее мама – левую.

Тяжелораненую девочку доставили во Львов — в Детскую Больницу Святого Николая. После стабилизации состояния Яна с мамой прошли длительную реабилитацию и протезирование в США. Вернувшись в Украину, семья осталась во Львове. Вскоре Яна переросла свои первые протезы и получила новые в Центре UNBROKEN. Она не просто уверенно ходила на искусственных конечностях, а принялась бегать и участвовать в марафонах.

Весной 2024-го 12-летняя Яна становится звездой самого большого и известного в мире марафона, который ежегодно проходит в Бостоне. А в 13 лет, весной 2025 года, она преодолевает 5-километровую дистанцию ​​уже на марафоне в Токио. Оба раза девочка, потерявшая ноги из-за войны, бежит в благотворительных целях: собирает деньги на спортивные протезы для других пациентов Центра UNBROKEN — украинских защитников.

Сейчас Яне уже 14 лет. Она не знает другой Украины, кроме как независимой, и в то же время не помнит, как это жить в мирные времена, но очень хочет узнать.

– Для меня независимость – это не только свобода страны. Это возможность человека оставаться собой даже после тяжелых событий, выбирать кем быть, о чем мечтать и каким будет его будущее, — говорит Яна Степаненко.

Павел Марценюк: учиться жить, не видя

Когда мужчина с тростью идет по мостику жизни из главного реабилитационного корпуса в Больницу Святого Пантелеймона, то в команде UNBROKEN знают, что Павел вероятнее всего опять идет в творческую мастерскую. Он никогда не увидит какие действительно красивые его картины и изделия из глины. Но знает, что каждая новая керамическая тарелочка и каждый новый преодоленный маршрут – это его путь к обретению своей независимости.

Сегодня независимость для меня – заново учиться коммуницировать и учиться жить по-новому.

35-летний Павел Марценюк из Хмельнитчины, отец троих детей, присоединился к ВСУ за год до начала полномасштабного вторжения. Тогда самой маленькой дочери было полтора года. Павел служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Сверхтяжелое минно-взрывное ранение получил 2 года назад на Покровском направлении. Вспоминает:

Я был в сознании, все сознавал. Но когда прикоснулся к лицу, понял, что его больше нет. И стал задыхаться.

Месяц в коме. Лицо сильно изуродовано. Зрение потеряно окончательно. За эти два года после ранения Павел пережил уже более 20 операций. Хирурги UNBROKEN буквально по частям реконструировали лицо защитника – некоторые вмешательства выполнили совместно с американскими коллегами. А экзопротезистка Центра недавно изготовила для пациента специальный глазной протез, также частично компенсирующий дефект мягких тканей лица. Павел с юмором говорит о себе, что он теперь “доукомплектован”.

Больше всего времени в UNBROKEN Павел Марценюк проводит с двумя людьми: эрготерапевтом Виталием Грендусом и руководительницей творческой мастерской Мартой Батурой. Именно они помогают вернуть пациенту чувство собственной независимости. Виталий научил ветерана ориентироваться в пространстве, а Марта почувствовать внутреннюю свободу.

— Я не представлял, сколько можно получить, меняясь и дополняя себя через творчество. Я взял в руки глину, начал создавать поделки и заметил как это меняет мой характер. Когда возникают заботы, я иду в мастерскую и вдруг осознаю, что все заботы исчезают, – говорит защитник.

Первую тарелочку Павел слепил для своей самой маленькой дочери Настуси. Возможно, с гончарством будет связана не только его реабилитация, но и дальнейшая жизнь. Но сейчас план на будущее таков: открыть семейный бизнес по ремонту автомобилей, ведь в службу Павел работал водителем, ремонтировал и продавал автомобили. Поэтому подытоживает:

Руки и ноги у меня есть, а моими глазами станут родные. Я рад, что жив, а то, что я не вижу… я в жизни многое увидел.

Ромчик Олексив: делать то, что любишь, несмотря ни на что

Если спросить медиков Больницы Святого Николая и отделения детской реабилитации Unbroken KIDS кто для них Ромчик, все скажут — это любовь, свет и жизнь.

Но это также и выживший после ракетного удара по Виннице мальчик 14 июля 2022 года. Тогда еще 7-летний львовянин Ромчик Олексив потерял маму, а сам получил ожоги 45% поверхности тела, значительная часть которых была самой тяжелой четвертой степени. Шансов выжить почти не было.

Из Детской Больницы Святого Николая его эвакуировали в Университетскую клинику Дрездена — один из ведущих ожоговых центров Германии. Там Ромчик перенес десятки сложных операций и многочисленные трансплантации кожи. А по возвращении в Украину продолжил реабилитацию в Unbroken KIDS. Для него быть дома – это тоже о независимости.

— Независимость Украины — это когда мы свободны, можем жить дома, говорить на своем языке, быть рядом с теми, кого любим, и мечтать о будущем. Я знаю, как это быть далеко от дома и очень ждать дня, когда сможешь вернуться. Поэтому для меня независимость – это когда ты можешь быть дома, жить своей жизнью и просто быть счастливым, – говорит Ромчик.

Сегодня ему уже 11. Он занимается бальными танцами, учится игре на аккордеоне и ведет активный образ жизни. Как и Яна Степаненко, Ромчик бегает и участвовал в Бостонском марафоне — бок о бок со своим папой. Также мальчик является одним из лиц детей войны: он встречался с покойным Папой Римским Франциском и выступал в Европарламенте. Для Ромчика важно презентовать Украину, говорить о войне и быть дома. Он говорит:

Для меня независимость сегодня – это когда я, все мои друзья и все дети Украины можем ходить в школу, играть, заниматься любимыми делами, путешествовать, мечтать и просто радоваться жизни.

Иван Роман: нашел новый образ жизни после травмы

Он из тех пациентов Центра UNBROKEN, которые смогли обрести новые опоры и обрели собственную независимость. Финишная прямая его реабилитации и адаптации к жизни в новых обстоятельствах – открытие собственного социально-ориентированного ветеранского бизнеса.

38-летний защитник из Николаева Иван Роман стал на защиту Украины еще в 2014 году. Полномасштабное вторжение встретил в Луганской области водителем тяжелой техники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а впоследствии перевелся в подразделение аэроразведки. В январе 2024 года, когда Иван вывозил собратьев на позиции, вражеский FPV-дрон попал в лобовое стекло.

— Не сбоку и не сзади, а прямо в меня. Потому и ранения такие тяжелые. Почти потерял зрение, нет одной руки и ноги, — говорит ветеран российско-украинской войны.

Во время лечения и реабилитации Иван попробовал стрельбу из лука и увлекся этим видом спорта. Научился натягивать тетиву зубами и, несмотря на значительную потерю зрения, уверенно попадать в цель даже с завязанными глазами. Он упорно тренируется, выступает на соревнованиях и завоевывает медали. Для того, чтобы самому стать профессиональным тренером, Иван Роман поступил во Львовский государственный университет физической культуры им. Ивана Боберского. Параллельно во время реабилитации в Центре UNBROKEN он прошел бизнес-курс для ветеранов и открыл во Львове собственный спортивный клуб по стрельбе из лука. Рассказывает:

Это пространство, в котором мне хочется соединить военных и гражданских, чтобы люди перестали бояться ветеранов, раненых или людей с ампутациями. Для меня это очень важно.

Себе Иван Роман поставил самую высокую планку — представлять Украину на Паралимпийских играх. Также он участвует в новом сезоне легендарного шоу Україна має талант, премьера которого состоялась в канун Дня Независимости — 23 августа.

– Независимость – это возможность иметь выбор. Выбор как жить, кем быть и как видеть свое будущее. Это возможность свободно выражать свои мысли, помогать другим собственным примером и чувствовать поддержку со стороны других, — убежден ветеран.

Незламні о фотопроекте Незалежні

Фото социального фотопроекта ко Дню Независимости от экосистемы человечности UNBROKEN можно увидеть на билбордах и ситилайтах в Киеве, Львове и Одессе.

Ветераны, которые присоединились к этому проекту, заплатили очень высокую цену за то, чтобы Украина сохранила свою государственность.

– Чтобы люди понимали, какой ценой сегодня отстаивается наша независимость. И чтобы видели: даже после тяжелых травм жизнь не заканчивается, — говорит о своем участии в фотопроекте ветеран российско-украинской войны Павел Марценюк.

А Ромчик Олексив его дополняет:

Для меня этот фотопроект – это возможность показать, что после всего случившегося жизнь продолжается. Мне хочется, чтобы моя история напоминала другим детям: даже когда очень тяжело, не нужно сдаваться.

Фотопроект Незалежні — это не только о людях, чьи портреты мы видим в этой статье и на биллбордах и ситилайтах. Это обо всех украинцах, живущих во время войны и для которых слово “независимость” наполнено глубоким содержанием: защитников и гражданских, взрослых и детей.

Ранее мы рассказывали об отпуске без ограничений — как человеку с инвалидностью отдохнуть за границей.

Фото: UNBROKEN

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