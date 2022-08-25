Розповіді

Молоді та відчайдушні: як покоління незалежності віддає своє життя за Україну

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 25 Серпня 2022, 12:00
Війна в Україні
Фото: Facebook

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