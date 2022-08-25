Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 25 серпня

Святкування Дня Незалежності України стало для ворога, наче кістка в горлі: учора у наших містах щогодини лунали повітряні тривоги. Але й це ми пережили, і тут ми вистояли.

Доки триває війна, нам варто пам’ятати про власну безпеку та дослухатися до рекомендацій Генштабу ЗСУ, який надає нам інформацію про поточну ситуацію на фронті та небезпечні ділянки, де можуть точитися запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 25 серпня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається незмінною. На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії населені пункти Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони Харкова, Світличне, Слатине, Руські Тишки та ще двадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Використовували авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтів, Пришиба, Рубіжного та Одноробівки.

На Слов’янському напрямку ворог уражав райони Слов’янська, Долина, Бражківка, Богородичне, Краснопілля, Костянтинівка, Дібрівне. Зробив невдалу спробу нападу в напрямку Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірне, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського.

У напрямку Бахмута під удар ворожого ствольної та ракетної артилерії потрапили райони Костянтинівка, Бахмутська, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ворог авіаударами намагався знищити важливі об’єкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Вони були відбиті та відступили.

На Авдіївському напрямку ворог застосував ствольну артилерію та множинні ракетні системи для обстрілів околиць Авдіївки, Александропіль, Опитне, Водяне, Новобахмутівки, Краснохорівки та Невельське. Від ворожих авіаударів зазнали ударів по районах населених пунктів Мар’їнка, Олександропіль та Водяне.

Наступальними та штурмовими діями окупанти знову намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат і пішли.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано удари ворожих авіацій поблизу Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.

Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямку населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка, Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополе, Малі Щербаки, Оріхів та ще п’ятнадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Збили ворожі літаки біля Новосілки, Полтавки, Новополя та Дорожнянки.

Морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання щодо блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та пошкодження військових об’єктів та елементів інфраструктури в глиб території України.

На Південнобузькому напрямку ворог з метою стримування наших військ обстрілював територію уздовж лінії зіткнення з наявних засобів вогнепального пошкодження. Використовували авіацію для ураження по ділянках населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Зробив невдалу спробу нападу в напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали втрат ворогу та відштовхували їх назад.

Зовсім скоро окупантам стане аж спекотно на нашій землі — вона горітиме у них під ногами! А все тому, що з нагоди Дня Незалежності США надає найбільший за весь час війни пакет допомоги для військових потреб України.

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