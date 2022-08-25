Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 25 августа

Празднование Дня Независимости Украины стало для врага, как кость в горле: вчера в наших городах каждый час звучали воздушные тревоги. Но и это мы пережили, и здесь мы выстояли.

Пока идет война, нам следует помнить о собственной безопасности и прислушаться к рекомендациям Генштаба ВСУ, который дает информацию о текущей ситуации на фронте.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 25 августа 2022 года

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация остается неизменной. На Сиверском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии населенные пункты Толстодубово, Шевченково и Запсилье Сумской области.

В Харьковском направлении враг обстрелял районы Харькова, Светлично, Слатино, Русские Тишки и еще двадцать населенных пунктов из ствольной и ракетной артиллерии. Использовали авиацию для ударов вблизи Верхнего Салта, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

На Славянском направлении враг поражал районы Славянска, Долина, Бражковка, Богородичное, Краснополье, Константиновка, Дубровное. Совершил неудачную попытку нападения в направлении Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григоровки, Спирного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского.

В направлении Бахмута под удар вражеской ствольной и ракетной артиллерии попали районы Константиновка, Бахмутска, Соледар, Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцево, Васюковка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Враг авиаударами пытался уничтожить важные объекты в районах Соледар и Бахмут.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлении населенных пунктов Соледарь, Бахмутское и Кодема. Они были отбиты и отступили.

На Авдеевском направлении враг применил ствольную артиллерию и множественные ракетные системы для обстрелов окрестностей Авдеевки, Александрополь, Опросное, Водяное, Новобахмутовки, Краснохоровки и Невельское. От вражеских авиаударов понесли удары по районам населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты снова пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Удачи не имели, традиционно понесли потери и ушли.

На Новопавловском направлении зафиксированы удары вражеских авиаций вблизи Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлении населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка, Большая Новоселка.

В Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополе, Малые Щербаки, Орехов и еще пятнадцать населенных пунктов из ствольной и ракетной артиллерии. Сбили вражеские самолеты у Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки.

Морская группировка врага в водах Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и повреждения военных объектов и элементов инфраструктуры в глубь территории Украины.

На Южнобужском направлении враг с целью сдерживания наших войск обстреливал территорию вдоль линии столкновения с имеющимися средствами огнестрельного повреждения. Использовали авиацию для поражения по участкам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Великое Артаково и Белая Криница.

Совершил неудачную попытку нападения в направлении Николаевки. Украинские воины нанесли урон врагу и отталкивали их обратно.

Совсем скоро оккупантам станет жарко на нашей земле — она будет гореть у них под ногами! А все потому, что по случаю Дня Независимости Украины США предоставляют самый большой пакет помощи за все время войны для военных нужд Украины.

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