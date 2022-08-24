Місто не зламати, хто сунеться — живим не вийде. Як проходить День Незалежності в Харкові та які наслідки обстрілів

У Харкові сьогодні велика комендантська година, яка триватиме півтори доби.

Окупанти вже завдали серію ударів по місту-герою. Які наслідки обстрілів і ситуація в Харкові, що відчайдушно відстоює свободу, читай у матеріалі.

Ситуація в Харкові 24 серпня 2022 року

Харків прикрашений жовто-блакитними прапорами, це, власне, і всі ознаки свята у місті. Боляче дивитися на порожнє місто. Біля пам’ятника Тарасу нашого Кобзаря не впізнати, бо харків’яни турботливо вкрили його бронею, щоб уцілів під час обстрілів російських загарбників.

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Зазвичай тут збирається чимало люду, сьогодні ж довкола ні душі. Велика комендантська година триватиме до ранку.

Все через терористичну загрозу з боку Росії, а також посилення обстрілів. Вночі Росія завдала ударів по Харкову та передмісті з реактивних систем залпового вогню та ракетами С-300, запущеними з російського Бєлгорода.

Наслідки обстрілів Харкова

Обстріляли дитячу лікарню, склади, житлові будинки на Олексіївці, поранено чоловіка, повідомляють в облвійськадміністрації.

Загорілася й триповерхівка в центрі міста. Госпіталізовано жінку, постраждала і п’ятирічна дівчинка.

Однак Харків не зламати, хто сюди сунеться — живим не вийде, — запевняє головний поліцейський області, — як це сталося з путінськими солдатами, які на початку війни прорвалися в Харків на Тигрі.

Спецпризначенці відбили його в окупантів. Тепер цей трофей відремонтували. й відучора на ньому розпочали патрулювати місто.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко каже:

— Техніка, яку ви бачите, проїхала від російського Бєлгорода до нашого українського Харкова, в ній їхали росіяни, які знищували і зараз нищать наше місто. Зараз на ній їздитимуть герої, які будуть знищувати окупантів. І я вам можу сказати, що ми точно доїдемо як мінімум до Бєлгорода на ньому.

І українські воїни, і мирні люди зараз спільно виборюють свободу. Все, як заповідав Тарас — порвали кайдани, вражою злою кров’ю землю окропили, тож ми впевнені, що настане час, коли ми всі знімемо броніки і святкуватимемо нашу перемогу.

Раніше ми розповідали про ситуацію в Бахмуті.

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