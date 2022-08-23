Україна

Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 23 Серпня 2022, 22:00
Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини

Більше відео
0:16:32
Кримська платформа
Тільки Україна прибере з Криму колючий дріт! Виступ Зеленського на Кримській платформі
0:10:04
Пільги та соціальні пільги для ветеранів: як Україна долатиме безробіття
Як країна долатиме безробіття? Що відомо про пільги для ветеранів та ринок праці
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку
0:14:30
як час працює на користь України
Росія вичерпує свої ресурси: як час працює на користь України та що сприяє нашій перемозі
Дивитись більше

Останні відео
0:04:05
Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини

Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини
Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини
Ми маємо лунати гучно! Виходь на акцію до Дня незалежності України за кордоном
0:16:32
Кримська платформа
Тільки Україна прибере з Криму колючий дріт! Виступ Зеленського на Кримській платформі
0:10:04
Пільги та соціальні пільги для ветеранів: як Україна долатиме безробіття
Як країна долатиме безробіття? Що відомо про пільги для ветеранів та ринок праці
0:03:57
Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини
Вціліти у пеклі та мати достатньо сили, щоб жити далі. Історії мешканців зруйнованого гуртожитку в Харкові
захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими
Голки встромляли в рану та катували водою: захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку
0:14:30
як час працює на користь України
Росія вичерпує свої ресурси: як час працює на користь України та що сприяє нашій перемозі
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 23 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 23 серпня
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Більше відео
Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини
Читати далі
Ми маємо лунати гучно! Виходь на акцію до Дня незалежності України за кордоном

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь