Ще півроку тому Бахмут славився своїм колоритом, а сьогодні — місто-привид. Репортаж із прифронтової Донеччини

Донеччина зараз — найгарячіша зона бойових дій. Російські війська ракетними ударами та з артилерії накривають усю лінію зіткнення.

Найзапекліші бої тривають біля Соледара, Слов’янська, Бахмута й Авдіївки. Росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону.

Окупанти все активніше б’ють по мирному населенню. Вночі вони знову поцілили в одну зі шкіл Костянтинівки. А Бахмут окупанти методично рівняють із землею.

У Костянтинівці після ворожих обстрілів зруйновано школу. Вибухова хвиля від двох ворожих ракет зачепила будинки, розташовані поруч.

Дуже страшно було, сильний гуркіт був, навіть пісок зі стелі сипався, — каже жителька Костянтинівки Надія.

Чимало квартир та місцева бібліотека залишилися без вікон. Але працівники бібліотеки наголошують: головне — вціліли стелажі з книгами, вікна — це дрібниці.

Російські військові спеціально завдають ударів по закладах освіти, щоб українські діти не мали змоги піти на навчання.

А сусідній Бахмут російські військові обстрілюють з усією наявної зброї. На місці ворожих прильотів працюють рятувальники, російські загарбники влучили у будинки мирних мешканців.

Жителька Бахмута Марія після займання сусідського будинку хотіла допомогти погасити вогонь, але води у місті вже немає 11 днів. Тому пожежа швидко збільшилася.

Ще півроку тому Бахмут славився історичним та культурним колоритом, був містом відомих шампанських вин та троянд, а зараз — місто-привид.

Маріуполь — одне з міст, які найбільше постраждали від російської агресії. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Маріуполі.

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