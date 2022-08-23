Вціліти у пеклі та мати достатньо сили, щоб жити далі. Історії мешканців зруйнованого гуртожитку в Харкові

Сьогодні, 23 серпня, відзначають День Харкова. Місто має безліч ран після щоденних обстрілів, але стоїть незламно і продовжує демонструвати свою силу. За півроку повномасштабної війни Харків дуже постраждав. Нещодавно Україну вразила нова трагедія. Росія вдарила Іскандером по гуртожитку. Люди не могли повірити, що залишилися живими.

20-річному В’ячеславу пощастило вижити, але він ще не знає, що з його двома братами.

— Товариш узяв мене на руки та відніс на лавочку. Я там сидів, потім повертаюсь, а там все завалено, все спалахнуло, — згадує В’ячеслав Сімон.

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Його брат Женя теж вцілів під завалами, ще один — був не вдома. Жити усім тепер ніде. Все лишилося під завалами.

У гуртожитку знайшли тіла 19 людей. Серед загиблих була 39-річна жінка зі Львова, велика родина переселенців з Кутузівки, яка ледь вирвалася з окупації у березні та оселилася у цьому гуртожитку.

38-річний Юрій — працівник Міськелектротранссервісу — мешкав з родиною на четвертому поверсі гуртожитку, після двох вибухів опинилися на першому.

— Сусідка моя у дуже тяжкому стані… Поховала свого сина, він на два місяці молодший за мою доньку. Знайшли мертвого під завалами, — із сумом розповідає Юрій.

Дружина і донька Юрія зараз також у лікарні: у жінки — пошкодження хребта, у дитини — перелом ноги.



80 днів їхня родина прожила у підземці, у травні вирішили повернутися додому, мовляв, район наче тихий. Зараз планують їхати на реабілітацію за кордон, після виписки з лікарні. Проте спершу доведеться відновити документи, адже все лишилося під завалами.

Росія продовжує чинити воєнні злочини проти мирного населення. Раніше ми розповідали про наслідки жорстокого обстрілу ракетами будинків у Вознесенську.

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