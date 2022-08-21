Передмістя Харкова страждає від сильних ракетних ударів: що відомо про вибухи у місті

Російські військові продовжують тримати під щільним вогнем Харків та область. Минулої доби, 20 серпня, окупанти обстріляли населені пункти в трьох районах Харківщини і сам обласний центр. Загалом рятувальники загасили шість пожеж, спричинених обстрілами РФ.

Росіяни обстріляли селище Рогань, яке розташоване у передмісті Харкова. Під вогонь потрапили два приватні будинки, зайнялися пожежі, дві людини поранені. Також окупанти завдали ударів по селищу Докучаєвське, пошкоджені господарчі будівлі аграрного університету.

А на Салтівці в районі гуртожитку, по якому Росія завдала удару Іскандером у ніч проти 18 серпня, продовжують працювати надзвичайники. Уже понад три доби вони розбирають завали будівлі, напередодні дістали тіла ще трьох жертв російських обстрілів.

Загалом кількість жертв від обстрілів двох гуртожитків уночі 18 серпня зросла до 25, серед них є дитина, поранених — понад 40 осіб.

Подовжена комендантська година у Харкові

Ворог б’є по Харкову ракетами, артилерією та реактивними системами залпового вогню. У Харківській ОВА повідомили про подовження комендантської години з 19:00 до 07:00.

Російські військові продовжують чинити воєнні злочини проти мирного населення. Росіяни обстріляли ракетами будинки у Вознесенську на Миколаївщині. Дізнайся про наслідки ворожої атаки.

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