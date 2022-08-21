Пригород Харькова страдает от сильных ракетных ударов: что известно о взрывах в городе

Российские военные продолжают накрывать плотным огнем Харьков и область. За прошедшие сутки, 20 августа, оккупанты обстреляли населенные пункты в трех районах Харьковской области и сам областной центр. В общей сложности спасатели потушили шесть пожаров, вызванных обстрелами РФ.

Россияне обстреляли поселок Рогань, расположенный в пригороде Харькова. Под огонь попали два частных дома, два человека — ранены. Также оккупанты нанесли удары по поселку Докучаевское, повреждены хозяйственные здания Аграрного университета.

А на Салтовке в районе общежития, по которому Россия нанесла удар Искандером в ночь на 18 августа, продолжают работать спасатели. Уже более трех суток они разбирают завалы здания, накануне извлекли тела еще трех жертв российских обстрелов.

В общей сложности количество жертв от обстрелов двух общежитий в ночь 18 августа возросло до 25, среди них есть ребенок, раненых — более 40 человек.

Комендантский час в Харькове продлили

Враг бьет по Харькову из ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня. В Харьковской ОВА сообщили о продлении комендантского часа с 19:00 до 07:00.

Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения. Россияне обстреляли из ракет дома в Вознесенске Николаевской области. Смотри, какие последствия ракетных ударов.

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