Маленькой девочке вырвало глаз! Россияне обстреляли ракетами дома в Вознесенске — что известно

Пока в одних областях Украины раздаются сирены, в других слышны звуки взрывов. Так сегодня, 20 августа, российские оккупанты обстреляли город Вознесенск Николаевской области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, по состоянию на 13:30 известно уже о девяти раненых лицах, среди которых четверо детей в возрасте от трех до 17 лет. Все госпитализированы в медицинские учреждения. Маленькую девочку, которой обломком вырвало глаз, перевозят в Николаев.

Обновлено в 16:25: Количество травмированных в Вознесенске увеличилось до 12 человек, — спикер прокуратуры Николаевской области Валерия Власова.

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В настоящее время на месте работают спасатели. Как сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области, больше всего пострадал пятиэтажный жилой дом.

В здании повреждены конструктивные элементы на всех этажах, обвалены балконы, а также выбиты окна и стекла. Кроме того, на одном из балконов пятого этажа возник пожар.

Также потерпели поражения еще около пяти одноэтажных домов. Однако о характере разрушений пока не сообщается.

Работы на месте чрезвычайной ситуации продолжаются, — отмечает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Однако городской голова Вознесенска Евгений Величко призывает мирных жителей города быть осторожными, поскольку обстрелы могут повториться.

Подобные случаи в очередной раз напоминают украинцам и всему миру, что Россия не может быть частью цивилизации 21 века. Читай, интервью Павла Климкина о том, что нужно, чтобы РФ признали государством-спонсором терроризма.

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