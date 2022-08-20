Маленькій дівчинці вирвало око! Росіяни обстріляли ракетами будинки у Вознесенську — що відомо

Поки в одних областях України лунають сирени, в інших чутно звуки вибухів. Так, сьогодні, 20 серпня, російські окупанти обстріляли місто Вознесенськ Миколаївської області. Ракета загарбників влучила у п’ятиповерховий будинок.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, станом на 13:30 відомо вже про дев’ять поранених осіб, серед яких четверо дітей віком від трьох до 17 років. Усіх госпіталізовано до медичних закладів. Маленьку дівчину, якій уламком вирвало око, перевозять до Миколаєва.

Оновлено о 16:25: Кількість травмованих у Вознесенську збільшилась до 12 людей — речниця прокуратури Миколаївської області Валерія Власова.

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Наразі на місці працюють рятувальники. Як повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області, найбільше постраждав п’ятиповерховий житловий будинок.

У будівлі пошкоджено конструктивні елементи на всіх поверхах, обвалені балкони, а також вибиті шибки та вікна. Крім того, на одному з балконів п’ятого поверху виникла пожежа.

Також зазнали уражень ще близько п’яти одноповерхових будинки. Однак про характер руйнацій поки не повідомляється.

Роботи на місці надзвичайної ситуації тривають, — зазначає Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Однак міський голова Вознесенська Євген Величко закликає мирних жителів міста наразі бути обережними, оскільки обстріли можуть повторитись.

Подібні випадки лише вкотре нагадують українцям і всьому світу, що Росія не може бути частиною цивілізації 21 століття. Читай, інтерв’ю Павла Клімкіна про те, що потрібно, щоб РФ визнали державою-спонсором тероризму.

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