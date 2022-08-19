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Росія не може бути державою 21-го століття — Павло Клімкін розповів, від чого залежить завершення війни 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Серпня 2022, 21:00
Росія не може бути державою 21-го століття — Павло Клімкін розповів, від чого залежить завершення війни 
Фото: Facebook

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