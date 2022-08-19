Росія не може бути державою 21-го століття — Павло Клімкін розповів, від чого залежить завершення війни 

Міністр закордонних справ України у 2014–2019 рр. Павло Клімкін розповів журналістці Олені Ремовській, чи варто очікувати нових ескалацій від Путіна, а також від чого залежить завершення війни та коли це станеться.

— Чи правильно вчинила українська влада, не попередивши населення про повномасштабне вторгнення?

— Американська розвідка не завжди мала рацію на 100%. Але те, що Путін і його режим хочуть знищити Україну, те, що вони більше не мають червоних ліній у голові, те, що директор ЦРУ дуже добре не тільки розуміє, а й відчуває Росію — ось це я даю 100%.

Я знаю багатьох європейців, кого варто поважати, які не вірили в повномасштабне вторгнення. Тому сказати на 100%, хто має рацію, хто передбачив дату та напрямки вторгнення… Це питання буде для мемуарів.

Моя ставка була на осінь цього року. Я це публічно казав. Тому що наближається 2024 рік — формальне перезавантаження Путіна, коли там будуть президентські вибори.

Ну, й не забувайте про 100 років Радянському Союзу. Вони б дуже хотіли створити реінкарнацію Радянського Союзу.

— Що ви думаєте про заборону в’їзду росіян до Європи?

— Я це пропонував кілька місяців тому. Уже в Європі немає однозначного відторгнення (цієї ідеї — ред.). Чотири місяці тому вони хапались за серце й не могли собі це навіть уявити.

Люди, які заробляють гроші в Росії, — це ж не опозиція. Це люди, які заробляють гроші на цьому режимі. І ці люди не мають користуватись тим, чим вони зараз користуються в Європейському Союзі.

— Як ви вважаєте, чому важливо, щоб США визнали Росію країною-спонсором тероризму?

— Це суперважливий крок. Якщо американці запровадять статус або країни-терориста, або країни-спонсора тероризму, то:

Нові санкції ухвалюватимуться набагато простіше та краще. Усі країни, які співпрацюють з країною-терористом, також підлягатимуть санкціям. Заморожені російські активи буде простіше конфіскувати та передати на відбудову України.

— Як далі розвиватиметься ситуація?

— Путін 100% спробує ще одну чи декілька ескалацій. Він ніколи не залишить ідею зруйнувати Україну як націю, історію та взагалі простір.

Для нього це щось своє, тільки хтось у нього це відібрав. Але існує значна частина російської еліти, яка прекрасно розуміє, що Росія йде в нікуди.

Вона не може бути не те, що гравцем, а державою 21-го століття під цими санкціями.

— На вашу думку, від чого залежить завершення цієї війни?

— Звичайно, залежить від втрат. Я абсолютно впевнений, що ця війна триватиме до моменту, коли буде зруйновано цей російський режим.

Можливі припинення вогню, перемир’я тощо, але в Москві ніколи не зникне ідея зруйнувати Україну. Тому я погоджуюся з Володимиром Зеленським, що кінець війни або хоча б реальні переговори залежать від російських втрат і від ситуації на фронті.

Кінець війни — це кінець Росії як імперії. Це кінець їхньої ментальності та імперської моделі.

Це не означає, що не буде припинення бойових дій. Я абсолютно впевнений, що цей момент настане. Що ми будемо членами НАТО та Європейського Союзу.

Оскільки Україна ментально є частиною Заходу. Але Росія завжди вестиме цю війну, оскільки саме вона робить імперію легітимною. Як тільки цей сенс зникне, то остаточно й назавжди буде завершена війна. І я впевнений, що це станеться.

Раніше голова фонду Повернись живим розповів, як він бачить розвиток війни в Україні, а також чи реально нам отримати американську авіацію, зокрема винищувачі F-16. Читай інтерв’ю Тараса Чмута.

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