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Про закупівлю Байрактарів, західну зброю та прогнози на майбутнє — інтерв’ю з Тарасом Чмутом

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 17:00
Про закупівлю Байрактарів, західну зброю та прогнози на майбутнє — інтерв’ю з Тарасом Чмутом
Фото: Facebook

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