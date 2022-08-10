Про закупівлю Байрактарів, західну зброю та прогнози на майбутнє — інтерв’ю з Тарасом Чмутом

Тарас Чмут — голова найбільшого в Україні фонду компетентної допомоги армії та ветеранам Повернись живим і засновник порталу Мілітарний.

В інтерв’ю виданню LB.ua він розповів про закупівлю комплексу Байрактарів для ЗСУ, можливість отримання американських винищувачів F-16 та перспективи розвитку війни в Україні.

Байрактари від Повернись живим

Ще у квітні фонд почав говорити про закупівлю Байрактарів для ЗСУ. У травні їх вдалось придбати й швидко поставити на фронт. Ось уже півтора місяця комплекс допомагає нашим військовим нищити ворога.

— Ми купили не три літаки, ми купили повноцінний комплекс у складі трьох літаків, наземної станції із системою “свій-чужий”, купою всього, системами передавання даних, обміну, з усім необхідним наземним обладнанням і боєприпасами, декілька десятків коригованих авіаційних бомб, — каже Чмут.

За його словами, Повернись живим довго не розголошував цю новину, адже подібні угоди вимагають тиші.

Скільки HIMARS потрібно Україні

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Україні потрібно 60-100 систем HIMARS, щоб змінити ситуацію на фронті в наш бік.

Проте Чмут не згоден з такою оцінкою, оскільки, на його думку, важлива не так кількість пускових установок, як боєприпасів до них.

Звичайно, чим більше пускових, тим краще, бо на кожному умовному напрямку ви можете мати свій вогневий засіб на відповідну відстань.

Але зараз, наприклад, у нас є багато артилерії й мало снарядів — це про радянські калібри. І сенс із того, що в нас там тисяча пушок, коли в бригаді є всього 200 снарядів на них, — пояснює благодійник.

Боєприпаси можна виготовляти, проте проблема полягає в тому, що вони надто дорогі. Наразі Україна майже за них не платить. Це роблять західні партнери.

Але в середній та довгостроковій перспективі для нас це ризиковано, адже будь-який ресурс рано чи пізно може закінчитись.

Щоб не допустити затяжної війни, Україні потрібна велика кількість боєприпасів до HIMARS з дальністю ураження 300 км.

Скільки HIMARS потрібно Україні

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Україні потрібно 60-100 систем HIMARS, щоб змінити ситуацію на фронті в наш бік.

Проте Чмут не згоден з такою оцінкою, оскільки, на його думку, важлива не так кількість пускових установок, як боєприпасів до них.

Звичайно, чим більше пускових, тим краще, бо на кожному умовному напрямку ви можете мати свій вогневий засіб на відповідну відстань.

Але зараз, наприклад, у нас є багато артилерії й мало снарядів — це про радянські калібри. І сенс із того, що в нас там тисяча пушок, коли в бригаді є всього 200 снарядів на них, — пояснює благодійник.

Боєприпаси можна виготовляти, проте проблема полягає в тому, що вони надто дорогі. Наразі Україна майже за них не платить. Це роблять західні партнери.

Але в середній та довгостроковій перспективі для нас це ризиковано, адже будь-який ресурс рано чи пізно може закінчитись.

Щоб не допустити затяжної війни, Україні потрібна велика кількість боєприпасів до HIMARS з дальністю ураження 300 км.



Фото: Повернись живим / Facebook Україна отримає літаки F-16? Під час свого візиту у США Тарас Чмут зробив доволі оптимістичну заяву про те, що Україна отримає американські винищувачі. За його словами, на 80% є впевненість, що це будуть літаки F-16. Їхній плюс полягає в тому, що це модульні апарати, які можна постійно модернізувати та складати, як конструктор. На освоєння F-16 піде не менш як шість місяців, але це допоможе українській армії поступово відмовитись від радянської авіації та в перспективі перейти на сучасну світову техніку. — У наших умовах сьогодні треба перейти на єдиний основний бойовий літак. Ми не зможемо це зробити моментально. У нас ще буде радянська техніка, яка знищується в боях, але літає. У нас почнуть з’являтися F-16, співвідношення зменшуватиметься. У якийсь момент радянська відпаде повністю. Тоді ми зможемо підняти питання про другий тип, — запевняє голова фонду Повернись живим. Цим другим типом можуть бути корейські винищувачі FA-50 або бразильські штурмовики Super Tucano.

Прогнози на майбутнє

Чим далі затягується війна, тим складніше всім: і українцям, і нашим партнерам. Адже очевидно, що Захід не готовий провокувати Росію на ядерну війну, тож ніхто не воюватиме замість нас.

Крім того, глобальна економіка йде на спад, а європейцям та американцям дуже не хочеться втрачати власний комфорт. Тож Чмут прогнозує, що приблизно через півроку допомога від Заходу почне поступово зменшуватись.

Але Україні критично важливо не програти в цій війні та не йти на поступки Росії. Нашим людям варто серйозніше сприймати російську загрозу, а Заходу — послідовно підтримувати українців, при цьому не провокуючи окупантів на застосування ядерної зброї.

Ми маємо справу з божевільною Росією, яка має ядерну зброю, якою тероризує весь світ, і воює з Україною. Чи готовий весь світ вписатися за Україну в ядерній війні?

Чи світ зіллє Україну, щоб не допустити ядерної війни? Подивімось на карту світу, де там Україна і де купа інших проблем у світі, — зазначає Чмут.

Росія розуміє, що швидко “проковтнути” Україну їй не вдасться, тому їй вигідно перевести війну в затяжну фазу, заморозити конфлікт, який є зараз. А потім, через кілька років, знову спробувати окупувати всю нашу територію.

Тож важливо розраховувати на свої сили та відроджувати оборонну промисловість, щоб виготовляти власне озброєння та ремонтувати західне.

Ми маємо створювати свої системи та зменшувати залежність від Заходу. Ми маємо створювати продукти, які можемо продавати й на цьому заробляти. Ми маємо стати новим Ізраїлем, умовно кажучи, в контексті ОПК (оборонно-промислового комплексу — ред.).

Гарними варіантами вже в короткостроковій перспективі для України є виробництво БПЛА, бронетехніки, ПТУРів тощо.

Українські аеророзвідники випробовують вітчизняну розробку — октокоптер R-18. Бо крім славнозвісних Байрактарів, ці дрони також блискуче нищать ворогів на фронті.

Читай більше про характеристики українського коптера R-18.

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