О закупке Байрактаров, западном оружии и прогнозах на будущее — интервью с Тарасом Чмутом

Тарас Чмут — глава крупнейшего в Украине фонда компетентной помощи армии и ветеранам Повернись живим и основатель портала Мілітарний.

В интервью изданию LB.ua он рассказал о закупке комплекса Байрактаров для ВСУ, возможности получения американских истребителей F-16 и перспектив развития войны в Украине.

Байрактары от Повернись живим

Еще в апреле фонд начал говорить о закупке Байрактаров для ВСУ. В мае их удалось приобрести и быстро поставить на фронт. Вот уже полтора месяца комплекс помогает нашим военным уничтожать врага.

— Мы купили не три самолета, мы купили полноценный комплекс в составе трех самолетов, наземной станции с системой “свой-чужой”, кучей всего, системами передачи данных, обмена, со всем необходимым наземным оборудованием и боеприпасами, несколько десятков корректированных авиационных бомб, — говорит Чмут.

По его словам, Повернись живим долго не разглашал эту новость, ведь подобные соглашения требуют тишины.

Сколько HIMARS нужно Украине

Недавно министр обороны Алексей Резников сказал, что Украине нужно 60-100 систем HIMARS, чтобы изменить ситуацию на фронте в нашу сторону.

Однако Чмут не согласен с такой оценкой, поскольку, по его мнению, важно не столько количество пусковых установок, сколько боеприпасов к ним.

Конечно, чем больше пусковых, тем лучше, потому что на каждом условном направлении вы можете иметь свое огневое средство на соответствующее расстояние.

Но сейчас, например, у нас много артиллерии и мало снарядов — это о советских калибрах. И смысл из того, что у нас там тысяча пушек, когда у бригады есть всего 200 снарядов на них, — объясняет благотворитель.

Боеприпасы можно производить, однако проблема заключается в том, что они очень дорогие. Пока Украина почти за них не платит. Это делают западные партнеры.

Но в средней и долгосрочной перспективе это рискованно для нас, ведь любой ресурс рано или поздно может закончиться.

Чтобы не допустить затяжной войны, Украине нужно большое количество боеприпасов к HIMARS с дальностью поражения 300 км.

Украина получит самолеты F-16?

Во время своего визита в США Тарас Чмут сделал достаточно оптимистическое заявление о том, что Украина получит американские истребители. По его словам, на 80% есть уверенность, что это будут самолеты F-16.

Их плюс состоит в том, что это модульные аппараты, которые можно постоянно модернизировать и складывать, как конструктор.

На освоение F-16 уйдет не менее шести месяцев, но это поможет украинской армии постепенно отказаться от советской авиации и в перспективе перейти на современную мировую технику.

— В наших условиях сегодня нужно перейти на единственный основной боевой самолет. Мы не сможем это сделать моментально. У нас еще будет советская техника, которая уничтожается в боях, но летает.

У нас начнут появляться F-16, соотношение будет уменьшаться. В какой-то момент советская отпадет полностью. Тогда мы сможем поднять вопрос о втором типе, — уверяет глава фонда Повернись живим.

Этим вторым типом могут быть корейские истребители FA-50 или бразильские штурмовики Super Tucano.

Прогнозы на будущее

Чем дальше затягивается война, тем сложнее всем: и украинцам, и нашим партнерам. Ведь очевидно, что Запад не готов провоцировать Россию на ядерную войну и никто не будет воевать вместо нас.

Кроме того, глобальная экономика идет на убыль, а европейцам и американцам очень не хочется терять свой комфорт. Чмут прогнозирует, что примерно через полгода помощь от Запада начнет постепенно уменьшаться.

Но Украине важно не проиграть в этой войне и не идти на уступки России. Нашим людям следует серьезнее воспринимать российскую угрозу, а Западу — последовательно поддерживать украинцев, при этом не провоцируя оккупантов на применение ядерного оружия.

Мы имеем дело с безумной Россией, имеющей ядерное оружие, которым она терроризирует весь мир, и воюющей с Украиной. Готов ли весь мир вписаться за Украину в ядерной войне?

Сольет ли мир Украину, чтобы не допустить ядерной войны? Давайте посмотрим на карту мира, где там Украина и где множество других проблем в мире, — отмечает Чмут.

Россия понимает, что быстро “проглотить” Украину ей не удастся, поэтому ей выгодно перевести войну в затяжную фазу, заморозить конфликт, каким он есть сейчас. А потом, через несколько лет, снова попытаться оккупировать всю нашу территорию.

Поэтому важно рассчитывать на свои силы и возрождать оборонную промышленность, чтобы производить собственное вооружение и делать ремонт западного.

Мы должны создавать свои системы и уменьшать зависимость от Запада. Мы должны создавать продукты, которые мы можем продавать и зарабатывать на этом. Мы должны стать новым Израилем, условно говоря, в контексте ОПК (оборонно-промышленного комплекса — ред.).

Хорошим вариантом уже в краткосрочной перспективе для Украины является производство БПЛА, бронетехники, ПТУРов и т.д.

Украинские аэроразведчики испытывают отечественную разработку — октокоптер R-18. Потому что кроме знаменитых Байрактаров, эти дроны также блестяще уничтожают врагов на фронте.

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