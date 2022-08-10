Интервью

О закупке Байрактаров, западном оружии и прогнозах на будущее — интервью с Тарасом Чмутом

Елена Яковлева, редактор сайта 10 августа 2022, 17:00
Інтерв'ю Тараса Чмута 10.08.2022 - голови фонду Повернись живим
Фото: Facebook

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