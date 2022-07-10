Украинская аэроразведка тестирует новый отечественный октокоптер R-18: возможности и особенности

Украинские аэроразведчики испытывают отечественную разработку — октокоптер R-18. Потому что кроме знаменитых Байрактаров, эти дроны также блестяще уничтожают врагов на фронте.

Знаменитый R-18 на поле боя применяют с 2019 года. Его основная фишка в том, что он может поднимать практически свой вес — пять килограммов.

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Он имеет три крепежа, на которые крепятся снаряды. R-18 может поражать массовые скопления техники противника.

Для того чтобы установить наземную станцию, команде нужно всего десять минут: расставить антенны, разложить провода, подготовить системы для видео и прием телеметрии. Конечно, сейчас на испытании у пилотов гораздо больше техники, чем на передовой.

В качестве бомб обычно используют советские кумулятивные противотанковые гранаты. Дрон способен сбрасывать боеприпасы с высоты от 100 до 300 метров, зависнув над целью. Если не попал с первого раза — может повторить.

Для уничтожения техники можно использовать разные средства: как старые советские гранатометы, так и Javelin и NLAW, которые мы получили от союзников. Но для этого нужно подойти к технике слишком близко. А дрон позволяет сделать это на больших расстояниях и с большей безопасностью для оператора.

Аэроразведчики в среднем выполняют ежедневно около трехсот полетов. Это и разведывательные, и боевые взлеты.

Фактически, беспилотники — это глаза армии. А кое-где и очень мощное оружие против захватчиков.

Пилот октокоптера рассказывает: когда такие дроны свистят над головами, лучше спрятаться.

Это называют коптерофобией. Потому что он прилетает ночью, ты его не видишь — только слышишь. И это ощущение такое… ты же не знаешь, куда он летит.

Военные могут точно с первого или второго раза нанести значительные потери врагу, однако, признаются: артиллерия может нанести в разы больший урон.

Но не украинскими коптерами едиными: американский дипломат рассказал, какое западное оружие по ленд-лизу поступит Украине уже в ближайшее время.

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