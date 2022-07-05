Мощное западное вооружение поможет освободить територии — Курт Волкер о поставках оружия в Украину

Американский дипломат и бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер рассказал, когда украинские военные смогут освободить Херсон и другие города с помощью вооружения по программе ленд-лиз и почему оно так долго едет в Украину.

Почему ленд-лиз долго идет

Курт Волкер говорит, что освобождение территорий не будет быстрым и легким, однако верит, что западное вооружение поможет в этом. Сейчас американские системы вооружения и амуниция постепенно прибывают, но поступившее в Украину уже существенно влияет на ход событий.

Ленд-лиз ставит россиян в бедственное положение. После того как системы вооружения поступят на фронт в большом количестве, произойдет улучшение ситуации у украинских Вооруженных сил.

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Javelin, Stinger, разнообразные гаубицы уже есть на вооружении Украины, но еще будут HIMARS с боеприпасами большой дальности. Кроме того, идут системы противовоздушной обороны NASAMS.

Ленд-лиз — в основном бесплатная передача союзникам боеприпасов, техники, продовольствия для победы над общим врагом. В настоящее время США и украинские партнеры сотрудничают для ускоренного получения оружия.

Мы знали, что будем оказывать Украине помощь еще в январе, начали принимать решения, но очень медленно. Сейчас мы предоставляем все больше вооружения, и оно двигается быстрее, чем недавно.

Когда начнется ленд-лиз, неизвестно. Ведь конкретной даты нет. США предоставили Украине военную помощь на $7 млрд. До сентября будет передано еще 24.

В июле – августе у россиян не будет столько сил, чтобы противостоять, поэтому они будут постепенно истощаться. Это станет прекрасной возможностью для Украины воспользоваться новым вооружением и освободить свои территории.

Напомним, реактивные системы залпового огня HIMARS уже в Украине и дают первые результаты. Читай, какое вооружение вошло в новый пакет военной помощи от США.

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