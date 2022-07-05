Потужне західне озброєння допоможе звільнити території — Курт Волкер про постачання зброї в Україну

Американський дипломат і колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер розповів, коли саме українські військові зможуть звільнити Херсон та інші міста за допомогою озброєння ленд-лізу та чому воно так довго йде.

Чому ленд-ліз довго йде

Курт Волкер каже, що звільнення територій не буде швидким і легким, проте вірить, що західне озброєння неабияк допоможе в цьому. Зараз американські системи озброєння та амуніція поступово прибувають, але те, що вже надійшло в Україну, суттєво впливає на перебіг подій.

Ленд-ліз ставить росіян у скрутне становище. Після того, як системи озброєння надійдуть на фронт у великій кількості, відбудеться покращення ситуації в українських Збройних сил.

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Javelin, Stinger, різноманітні гаубиці вже є на озброєнні України, але ще будуть HIMARS із боєприпасами великої дальності. Крім того, йдуть системи протиповітряної оборони NASAMS.

Ленд-ліз — здебільшого безкоштовна передача союзникам боєприпасів, техніки, продовольства для перемоги над спільним ворогом. Нині США та українські партнери співпрацюють щодо пришвидшеного отримання зброї.

Ми знали, що надаватимемо Україні допомогу ще в січні, почали ухвалювати рішення, але дуже повільно. Зараз ми надаємо все більше озброєння, і воно рухається швидше, ніж нещодавно.

Коли розпочнеться ленд-ліз — невідомо. Адже конкретної дати немає. США надали Україні військову допомогу на $7 млрд. До вересня буде передано ще 24.

У липні – серпні в росіян не буде стільки сил, щоб протистояти, тому вони будуть поступово виснажуватись. Це буде чудовою нагодою для України скористатись новим озброєнням та звільнити свої території.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS уже в Україні та дають перші результати. Читай, яка зброя увійшла до нового пакета військової допомоги від США.

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