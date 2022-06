HIMARS уже прямує в Україну — яка зброя увійшла до нового пакета військової допомоги від США

Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова розповіла про новий пакет військової допомоги від США на $700 млн, які є частиною тих $40 млрд, що Конгрес затвердив виділити Україні.

До нього входять, крім гелікоптерів, Джавелінів, тактичних машин та інших боєприпасів та обладнання, довгоочікувані реактивні системи залпового вогню HIMARS.

У Пентагоні заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що українським військовим спочатку буде потрібно пройти підготовку протягом мінімум трьох тижнів.

Як зазначив американський журналіст, який висвітлює новини Пентагону, Метт Сейлор у Twitter, українські військові вже розпочали опановувати РСЗВ HIMARS.

NEW: Ukrainian forces have begun training on the HIMARS being sent by the U.S., according to a senior defense official. U.S. trainers are working with the Ukrainians at an undisclosed location outside of the country. The first round of training is expected to take about 3 weeks. https://t.co/b93xJMV1F9