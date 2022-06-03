HIMARS уже прямує в Україну — яка зброя увійшла до нового пакета військової допомоги від США

Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова розповіла про новий пакет військової допомоги від США на $700 млн, які є частиною тих $40 млрд, що Конгрес затвердив виділити Україні.

До нього входять, крім гелікоптерів, Джавелінів, тактичних машин та інших боєприпасів та обладнання, довгоочікувані реактивні системи залпового вогню HIMARS.

У Пентагоні заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що українським військовим спочатку буде потрібно пройти підготовку протягом мінімум трьох тижнів.

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Наразі в Україну відправиться чотири такі установки, але за потреби американська сторона зможе надіслати більше.

Як зазначив американський журналіст, який висвітлює новини Пентагону, Метт Сейлор у Twitter, українські військові вже розпочали опановувати РСЗВ HIMARS.

Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни.

NEW: Ukrainian forces have begun training on the HIMARS being sent by the U.S., according to a senior defense official. U.S. trainers are working with the Ukrainians at an undisclosed location outside of the country. The first round of training is expected to take about 3 weeks. https://t.co/b93xJMV1F9 — Matt Seyler (@MattSeyler) June 2, 2022

Крім того, Велика Британія звернулась до американців із проханням дозволити їм надати свої реактивні системи залпового вогню HIMARS Україні. Оскільки британці купували їх у США і тепер мають отримати їхню згоду.

Воєнні експерти стверджують, що певні боєприпаси для HIMARS можуть досягати цілі на дальність у 300 км. Проте Україні наразі надали лише ті, що можуть уразити ціль на відстані 70 км.

Такий крок зумовлений тим, що Білий дім не хоче ймовірної ескалації конфлікту та розширення його на російську територію.

Однак новопризначена посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, яка вже прибула в Київ, у першому брифінгу заявила, що дальність і цілі, куди стріляти з цих систем, українці зможуть визначати самі.

РСЗВ HIMARS — що це за зброя

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) — це реактивна система залпового вогню, яка була розроблена ще у 80-х роках минулого століття. Армія США застосовувала її в Іраку у 2003 році та у війні в Перській затоці.

Це сучасний багатофункціональний комплекс на колісному шасі, що несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.

Дальність ураження з HIMARS сягає від 45 до 300 км.

Загальні характеристики РСЗВ HIMARS

екіпаж — 3 особи

калібр — 227 мм

темп стрільби — 18 пострілів за хвилину

дальність руху — 480 км

максимальна швидкість — 85 км/год.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає.