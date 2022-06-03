Світ

HIMARS уже прямує в Україну — яка зброя увійшла до нового пакета військової допомоги від США

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Червня 2022, 20:00

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