Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає

У нашій боротьбі проти світового зла має бути не лише любов до України та прагнення свободи, але й справжня зброя, яку виготовляють у різних куточках планети.
Спочатку деякі країни сумнівались у тому, чи варто їм віддавати свої надбання українцям. Проте з кожною секундою ЗСУ доводять нашу незламність та готовність іти до кінця — кордону з країною-агресором, де ворог зрештою й опиниться.
Що ж такого поставляють в Україну західні партнери та чому нова зброя може змінити хід війни, пояснюємо далі.
Міністр оборони США Ллойд Остін впевнений, що саме далекобійна артилерія може вирішити, як просуватимуться справи на фронті на цьому етапі війни.
Це може стати чимось на зразок перестрілки, — стверджує посадовець.
Це може стати чимось на зразок перестрілки, — стверджує посадовець.
Однак Пентагон зазначає, що українці значно ефективніше використовують артилерію, аніж російські окупанти.
Крім того, нові зразки озброєння можуть пришвидшити перемогу України, утримуючи дистанцію з ворогом, та змінити втрати серед українських військових. Про це заявляє голова постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
Саме далекобійна артилерія дозволить працювати по тилу ворога та по передових позиціях і при цьому не втрачати життя наших військових. Чим більше такого озброєння у нас буде на лінії фронту, тим більше шансів швидше потіснити росіян до кордонів з РФ.
Саме далекобійна артилерія дозволить працювати по тилу ворога та по передових позиціях і при цьому не втрачати життя наших військових. Чим більше такого озброєння у нас буде на лінії фронту, тим більше шансів швидше потіснити росіян до кордонів з РФ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що наступ російської армії на Донбасі потягне за собою нещадну битву, якої не бачила Європа з часів Другої світової війни.
Занадто рано робити висновок, що Україна вже має все необхідне озброєння.
Занадто рано робити висновок, що Україна вже має все необхідне озброєння.
Тому очільник МЗС України закликав партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії та БТР.
Міністр оборони України Олексій Резніков після другої зустрічі на базі Рамштайн, що відбулася 23 травня, розповів, що українські військові ще очікують на посилення берегової оборони за допомогою протикорабельних ракет Harpoon, які постачатиме Данія.
Також ішлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії і будуть неприємними для ворога. Але про це — згодом.
Також ішлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії і будуть неприємними для ворога. Але про це — згодом.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також раніше зазначав, що через поновлення активного використання ворогом крилатих ракет українські військові потребують ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS.
Президент України Володимир Зеленський теж зазначав, що Україні все ще необхідні певні види озброєння для захисту своєї державності, зокрема американські реактивні системи залпового вогню MLRS.
Завдяки ним Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію.
Завдяки ним Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію.
Володимир Зеленський також зазначив, що деякі країни піддалися впливу лобістів Кремля, через що тепер побоюються, що Україна піде в наступ на територію РФ. Однак війна триває на наших українських землях, які ми маємо право захищати.
Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей.
Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про результати другої зустрічі Рамштайн для України.