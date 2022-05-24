Переломний момент у війні: постачання озброєння, рак Путіна та тіньовий держпереворот у Росії — велике інтерв’ю Буданова

Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він розповів для видання Українська правда про те, коли настане переломний момент у війні та закінчиться активна фаза, які хвороби в Путіна та чи готує він собі наступника, а також чим завершиться ця війна для Росії.

Коли настане переломний момент у війні

— До серпня кількість озброєння, яке постачається в Україну, набуде вже, скажімо так, значущих кількостей. Ви маєте розуміти, що від часу оголошення про постачання озброєння є наступні етапи.

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Перше — це надходження озброєння в країну, друге — опанування цих озброєнь, і тільки на третьому етапі — початок його використання. Це все займає певний проміжок часу.

З серпня це все вже знаходитиметься у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях.

Саме тому почнеться переламний момент. Бо зараз нам катастрофічно не вистачає важкого озброєння.

Активна фаза — це активне ведення бойових дій. Це баталії приблизно того рівня, що відбуваються зараз, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти. Оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля.

Чи справді у Путіна рак

— Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію. У нього кілька важких хвороб, одна з яких рак.

Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда.

Він (Путін — ред.) значно скоротив доступ людей до себе. До нього зараз заходить досить незначна кількість людей. Усіх інших він тримає дистанційно.

У різні періоди свого часу він замислювався і вибирав, як то кажуть, фаворита. Таких людей вже було кілька.

Дивлячись на певні маніакальні синдроми у нього, імовірніше за все, він боїться серйозно готувати наступника, розуміючи, що під час підготовки цей наступник може захотіти сісти в крісло трохи раніше, ніж захоче сам Путін.

Тому він тримає всіх на певній дистанції. І вірить в те, що він буде правити вічно. Але так не буде.

Замахи на Путіна

— На Путіна були замахи. На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце.

Це приблизно два місяці тому було. Ще раз кажу — він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це було.

Плани Росії на Херсонщину

— Вони (росіяни — ред.) вже намагалися тричі зробити референдум. Вони вже зрозуміли, що не йдуть люди на референдум, вони не прийдуть і не проголосують навіть під тим впливом, під яким там зараз знаходяться. Цього не буде.

То тепер вони проробляють інші варіанти, без референдуму. Просто по зверненню, скажімо так, тимчасового “керівництва” цих областей. І хочуть це все назвати Херсонська таврійська губернія. Тобто це територія тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та Херсонська область.

Думка людей їх не цікавить, абсолютно.

Плани Кремля на Донецьку та Луганську області

— Оскільки вони зазнають значних втрат й у них великі військові невдачі, вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області — ред.) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області — це вже є перемога.

Вони готують собі, як то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу.

Чи можливий державний переворот в Росії

— Мене запитували про те, чи можливий взагалі переворот в Росії. Я пояснював, що невдоволення буде рости, проте невдоволення народу в Росії як нікого не цікавило раніше, так і не цікавить зараз.

А от найближче оточення, яке, скажімо так, представляє зараз фінансову гілку, вони досить багато втратили через війну. І от вони шукають вихід із ситуації. Найпростіший вихід із ситуації для них — це замістити Путіна іншою особою.

Скажімо так, звинуватити у всіх проблемах не Росію, а саме одну людину — Путіна. І сказати, що він був хворий диктатор, знімайте всі санкції, починаємо жити заново, у всьому винна не Росія, а саме він.

У відкриту державний переворот нереальний. А тіньовий — так. Тіньовий — це реально.

Які в Путіна були варіанти розв’язати війну

— Як він планував, так він і почав її. У нього було кілька варіантів, як це все реалізовувати. Я вам кажу як представник розвідки: у нього були в принципі абсолютно реалістичні варіанти, які могли досить погано для нас закінчитися в досить короткій перспективі.

І був абсолютно безглуздий, як то кажуть, тваринний варіант — відкрита агресія. Були люди, які Путіну навіть казали, що варіант відкритої агресії завжди існує, але це не найкращий варіант.

От по гарній російській традиції, з усіх хороших і поганих варіантів російський цар завжди обере найгірший. От він зробив те саме.

Основним аспектом його плану було не пізніше, ніж на третю добу захопити адмінбудівлі Києва, не пізніше, ніж на десяту добу завершити активну воєнну фазу, тобто повністю знищити будь-який спротив. Він у це вірив.

Він ухвалював рішення особисто, хочу це підкреслити. Ніхто особливого впливу на прийняття цього рішення не мав.

Я вам навіть більше скажу: в день початку війни він особисто вивів на зв’язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії.

Він — хвора людина, ви маєте це розуміти, яка дуже залежна від дат, символізму і тому подібне.

Яку роль готували Януковичу

— Януковича навіть підвезли трошки ближче (у Мінськ — ред.). Він не мав ставати президентом України, але вони хотіли його якось використати для, скажімо так, легітимізації процесів як члена тимчасового уряду, щось таке.

Дурні думки у людей в голові інколи бувають. Вони чомусь вірили, що на Януковича будуть дивитися краще, ніж на когось іншого.

Як ця війна закінчиться для Росії

— Є два варіанти. Перший — зміною політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності Росії. Наголошую — при формальному.

При цьому варіанті всі звинуватять особисто Путіна та найближче його оточення і скажуть, що Росія ні до чого.

Будуть виводити війська з усіх окупованих територій усюди у світі. Окуповані території повернуться до тих країн, кому вони в принципі й належать — до Грузії, до Японії, до Німеччини тощо.

А Росія почне відновлювати функціонування як цивілізована держава. Розпочне заново, скажімо так. На певний проміжок часу це буде працювати. Далі нам покаже тільки історія.

Другий варіант — це розділення Росії на три й більше частини. На нові незалежні держави.

Антон Геращенко — колишній депутат Верховної Ради та заступник міністра МВС, нині радник міністра внутрішніх справ України. Читай інтерв’ю Антона Геращенка про шанси України в НАТО, геройство воїнів Маріуполя та санкції проти Росії.