Україна майже на 80% в НАТО. Антон Геращенко про перспективу нашої країни в Альянсі, санкції проти Росії та Маріуполь

Антон Геращенко — колишній депутат Верховної Ради та заступник міністра МВС, нині радник міністра внутрішніх справ України.

У своєму інтерв’ю розповів Вікнам про перспективи України в НАТО, геройство воїнів Маріуполя та санкції проти Росії.

Про НАТО

— У нещодавніх інтерв’ю ви прогнозували закінчення війни за 3-5 місяців і зазначали, що велику роль у цьому відіграє постачання зброї НАТО. Прозвучала така ваша фраза “Де-факто ми вже в НАТО”. Чи дійсно цей Альянс для нас буде актуальним і ми можемо стати його членом?

— Нині ми маємо повну підтримку України від НАТО, хоча НАТО і не воює своїми збройними силами й не дає нам ядерної зброї. Але приблизно на 80% ми вже в НАТО, бо у нас буде їхня зброя: артилерія, системи реактивного залпового вогню. Сподіваємося, ми все це скоро отримаємо.

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Це буде перехід на всі калібри мінометів і кулеметів. Ми переймаємо вже багато років принципи управління військами від Альянсу, що головне. Зараз країни НАТО будуть зацікавлені, щоб Україна була його частиною.

Адже ми маємо сильну армію, яка може навчити інші армії країн НАТО, як воювати з росіянами.

Після того, як Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до Альянсу, можна говорити про повне банкрутство зовнішньої політики Путіна. Він декларував, що НАТО не повинно підходити до кордонів Росії, саме цим він апелював до свого народу. Нібито, Росія превентивно нападає на Україну, щоб вона не розміщувала у себе на території бази альянсу.

Це повна суцільна брехня! Бо таких намірів на території України не було. І зараз Путін замість того, щоб декларувати більшу безпеку для свого народу, він зробив так, щоб НАТО було ще ближче і більше на кордонах Росії. Це буде не тільки Польща, Латвія, Литва, а й Швеція та Фінляндія. Це незупинний процес.

— Одним з міфів початку війни проти України була так звана загроза Росії з боку НАТО. Коли Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО остаточно, що робитиме Путін?

— Путін не в змозі воювати навіть з Україною, яка мала ще радянську зброю і не мала таких стандартів і засобів зв’язку, як у НАТО. А з Альянсом він воювати не буде. Ми його переможемо шляхом бажання, навчання, зброї, яку нам надають наші союзники.

Так, війна буде йти ще кілька місяців, це зрозуміло. Путін хоче, щоб був зупинений вогонь, але цього робити не можна, бо вони використовують час проти України. Російські військові закріплюються на територіях захоплених Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей. Тому треба готувати ще більше військ й знищувати російських окупантів на нашій території доти, поки Україна не буде повністю очищена.

Геополітично Путін вже програв.

Є заява країн-світових лідерів про те, що ніхто не визнає будь-яких змін на території України. Тому жодного шляху назад немає.

Якщо на злочини Путіна у 2014 році закривали очі й пробачили йому Крим та вторгнення на Донбас, то зараз йому ніхто нічого пробачати не буде.

Росію вже стиснули в кільце санкцій, хоч вони є не настільки жорстокими, як хотілося б. Більшість країн домовилися відмовитися від купівлі нафти, вже йдуть перемовини про те, як замістити російський газ. На жаль, багато європейських лідерів ухвалювали хибні рішення і зробили Європу дуже залежною від російського газу. Але це також буде сигнал Путіну, що газ Росії не купуватимуть.

Країни Європи витрачають мільярд доларів на день на закупівлю нафти та газу. Якщо так продовжуватиметься, Путін може воювати нескінченно. Потрібно продовжувати санкції.

Про Маріуполь

— Щодо Маріуполя. Деталі операції порятунку наших бійців не розголошуються з метою безпеки. Однак Росія вже відкрито заявляє, що мають намір судити їх як воєнних злочинців після допитів. Який найгірший сценарій такого розвитку подій?

— Треба сказати відверто, що захисники Маріуполя показали приклад героїзму всьому світові, якого він вже давно не бачив. Понад 80 днів військові обороняли місто без чистої питної води, доступу до їжі, без поповнення боєкомплекту — я взагалі не знаю такого у військовій історії за останні 100 років.

Та сама Брестська вежа, яку часто піарять в Росії як приклад героїзму, трималася 21 день. Штурм Берліну тривав 16 днів.

А Маріуполь оборонявся понад 80 днів. Фактично це банкрутство російської армії та її військової машини, адже українці показали приклад, як треба воювати, як треба боронити свою землю.

Я впевнений, що навіть через століття приклад оборони Маріуполя буде викладатися у військових вишах по всьому світу.

Вже зараз військові зі всього світу ставляться з величезною повагою до всіх захисників Маріуполя. Щодо того, що наші хлопці ухвалили рішення про здачу в полон, то ви знаєте, що Генеральний штаб заявив, що вони виконали всі свої обов’язки. Але, звісно, Росія буде цим маніпулювати. Вони будуть військовополоненими.

Українцям потрібно домагатися виконання всіх військових конвенцій щодо дотримання прав військовополонених.

Це їх право на життя, здоров’я, доступ до лікування. Звісно, вони повернуться до України. Все, що стосується смертної кари й невидачі бійців — це пропаганда. Всі вони повернуться до України, лише питання — коли? Це будуть місяці чи роки? Це питання, на яке ні в кого немає відповіді.

Про санкції проти РФ

— Зараз російські ліберали з партії Навального намагаються переконати світ відмовитись від деяких санкцій, хоча вже ще й прийняті не запрацювали на повну. За яких обставин Росія буде дійсно ізольованою і коли?

— Санкції треба посилювати постійно. Кінцева мета санкцій — зробити так, щоб ніхто не торгував із Російською Федерацією. Це знизить її економічний потенціал, держава не зможе фінансувати війну проти України.

Наша кінцева мета – повна економічна ізоляція Росії й Білорусі. Чи будуть вони задоволені таким життям, коли в них немає прямих авіаперельотів, не працюють іноземні підприємства, які виробляли якісну продукцію: автопром, електроніка тощо?

Санкції будуть дієві тільки тоді, коли буде повна заборона на торгівлю з Росією. Це залежить від волі народів інших країн — США, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія, всіх тих країн, які приєдналися до санкцій.

Не всі країни вводитимуть санкції проти Росії, Китай не хоче цього робити, Індія й арабські країни також.

Це складна економічна ситуація. Наприклад, Росія є достатньо значним експортером зерна. Якщо не купувати у неї зерно зараз, це сильно підвищить ціну на зерно загалом, навіть у порівнянні з тим, що ціна вже зросла, бо заблокували українські порти.

Відео інтерв’ю Антона Геращенка

Нині переговорний процес України з Росією призупинений. Раніше Михайло Подоляк у своєму інтерв’ю розповідав за яких умов переговорний процес може поновитися та чому влада не розголошує деталей про евакуацію бійців з Азовсталі.