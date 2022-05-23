Интервью

Украина почти на 80% в НАТО. Антон Геращенко о перспективе нашей страны в Альянсе, санкциях против России и Мариуполе

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 23 мая 2022, 20:52
Антон Геращенко інтерв'ю 2022
Фото: Facebook

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