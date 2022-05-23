Украина почти на 80% в НАТО. Антон Геращенко о перспективе нашей страны в Альянсе, санкциях против России и Мариуполе

Антон Геращенко — бывший депутат Верховной Рады и заместитель министра МВД, ныне советник министра внутренних дел Украины.

В своем интервью рассказал Вікнам о перспективах Украины в НАТО, геройстве воинов Мариуполя и санкциях против России.

О НАТО

— В недавних интервью вы прогнозировали окончание войны через 3-5 месяцев и отмечали, что большую роль в этом играет поставка оружия НАТО. Прозвучала такая ваша фраза “Де-факто мы уже в НАТО”. Действительно ли этот Альянс для нас будет актуален и мы можем стать его членом?

— Сейчас у нас есть полная поддержка Украины от НАТО, хотя НАТО и не воюет своими вооруженными силами и не дает нам ядерного оружия. Но примерно на 80% мы уже в НАТО, потому что у нас будет их оружие: артиллерия, система реактивного залпового огня. Надеемся, мы все это скоро получим.

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Это будет переход на все калибры минометов и пулеметов. Мы перенимаем уже много лет принципы управления войсками от Альянса. Сейчас страны НАТО будут заинтересованы в том, чтобы Украина была его частью.

Ведь у нас есть сильная армия, которая может научить другие армии стран НАТО, как воевать с россиянами.

После того как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Альянс, можно говорить о полном банкротстве внешней политики Путина. Он декларировал, что НАТО не должно подходить к границам России, именно этим он апеллировал к своему народу. Якобы Россия превентивно нападает на Украину, чтобы она не размещала у себя на территории базы Альянса.

Это полное вранье! Ибо таких намерений на территории Украины не было. И сейчас Путин вместо того, чтобы декларировать большую безопасность для своего народа, он сделал так, чтобы НАТО было еще ближе и больше на границах России. Это будет не только Польша, Латвия, Литва, но Швеция и Финляндия. Это непрерывный процесс.

— Одним из мифов начала войны против Украины была так называемая угроза России со стороны НАТО. Когда Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО окончательно, что будет делать Путин?

— Путин не в состоянии воевать даже с Украиной, которая имела еще советское оружие и не имела таких стандартов и средств связи, как у НАТО. А с Альянсом он воевать не будет. Мы его победим путем желания, учения, оружия, которое нам предоставляют наши союзники.

Да, война будет идти еще несколько месяцев, это понятно. Путин хочет, чтобы был остановлен огонь, но этого делать нельзя, потому что они используют время против Украины. Российские военные закрепляются на территориях захваченных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Поэтому нужно готовить еще больше войск и уничтожать российских оккупантов на нашей территории до тех пор, пока Украина не будет полностью очищена.

Геополитически Путин уже проиграл.

Есть заявление стран-мировых лидеров о том, что никто не признает каких-либо изменений на территории Украины. Поэтому никакого пути назад нет.

Если на преступления Путина в 2014 году закрывали глаза и простили Крым и вторжение на Донбасс, то сейчас ему никто ничего простить не будет.

Россию уже сжали в кольцо санкций, хотя они не столь жестоки, как хотелось бы. Большинство стран договорились отказаться от покупки нефти, уже идут переговоры о том, как заменить российский газ. К сожалению, многие европейские лидеры принимали ошибочное решение и сделали Европу очень зависимой от российского газа. Но это будет сигнал Путину, что газ России не будут покупать.

Страны Европы тратят миллиард долларов в день на закупку нефти и газа. Если так будет продолжаться, Путин может воевать до бесконечности. Нужно усиливать санкции.

О Мариуполе

— Насчет Мариуполя. Детали операции по спасению наших бойцов не разглашаются в целях безопасности. Однако Россия уже открыто заявляет, что намерена судить их как военных преступников после допросов. Каков худший сценарий такого развития событий?

— Надо сказать прямо, что защитники Мариуполя показали пример героизма всему миру, которого он уже давно не видел. Более 80 дней военные обороняли город без чистой питьевой воды, доступа к еде, без пополнения боекомплекта, я вообще не знаю такого в военной истории за последние 100 лет.

Та самая Брестская башня, которую часто пиарят в России в качестве примера героизма, держалась 21 день. Штурм Берлина длился 16 дней.

Мариуполь же оборонялся более 80 дней. Фактически это банкротство российской армии и ее военной машины, ведь украинцы показали пример, как нужно воевать, как нужно защищать свою землю.

Я уверен, что даже через столетие пример обороны Мариуполя будет преподаваться в военных вузах по всему миру.

Уже сейчас военные со всего мира относятся с огромным уважением ко всем защитникам Мариуполя. Что касается того, что наши ребята приняли решение о сдаче в плен, то вы знаете, что Генеральный штаб заявил, что они выполнили все свои обязанности. Но, конечно, Россия этим будет манипулировать. Они будут военнопленными.

Украинцам следует добиваться выполнения всех военных конвенций по соблюдению прав военнопленных.

Это их право на жизнь, здоровье, доступ к лечению. Конечно, они вернутся в Украину. Все, что касается смертной казни и невыдачи бойцов — это пропаганда. Все они вернутся в Украину, только вопрос — когда? Это будут месяцы или годы? Это вопрос, на который ни у кого нет ответа.

О санкциях против РФ

— Сейчас российские либералы из партии Навального пытаются убедить мир отказаться от некоторых санкций, хотя уже принятые не заработали по полной. При каких обстоятельствах Россия будет действительно изолирована и когда?

— Санкции нужно ужесточать постоянно. Конечная цель санкций — сделать так, чтобы никто не торговал с Российской Федерацией. Это снизит ее экономический потенциал, государство не сможет финансировать войну против Украины.

Наша конечная цель — полная экономическая изоляция России и Белоруссии. Будут ли они удовлетворены такой жизнью, когда у них нет прямых авиаперелетов, не работают иностранные предприятия, производившие качественную продукцию: автопром, электроника и т.д.?

Санкции будут действенны только тогда, когда будет полный запрет на торговлю с Россией. Это зависит от свободы народов других стран — США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, всех присоединившихся к санкциям стран.

Не все страны будут вводить санкции против России, Китай не хочет этого делать, Индия и арабские страны тоже.

Это сложная экономическая ситуация. Например, Россия является достаточно крупным экспортером зерна. Если не покупать у нее зерно сейчас, это сильно повысит цену на зерно в целом даже по сравнению с тем, что цена уже выросла, потому что заблокировали украинские порты.

Сейчас переговорный процесс Украины с Россией приостановлен. Ранее Михаил Подоляк в своем интервью рассказывал, при каких условиях переговорный процесс может возобновиться и почему власти не разглашают деталей об эвакуации бойцов из Азовстали.