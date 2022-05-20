Четыре пункта, чтобы произошли конструктивные переговоры. Михаил Подоляк о российских целях войны и эвакуации из Азовстали

Михаил Подоляк — советник главы Офиса президента, член делегации Украины на переговорах с Россией.

В эксклюзивном интервью Вікнам он рассказал, почему власти молчат о деталях эвакуации бойцов из Азовстали, когда возобновится переговорный процесс с Россией и какие цели РФ преследует в войне с Украиной.

Почему не объявляют детали об эвакуации бойцов из Азовстали

Подоляк отмечает, что от украинской стороны делается все, чтобы это произошло.

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— У нас мощная переговорная группа, она занимается этим 24/7, но есть определенные нюансы. Процесс эвакуации еще не завершен. Сам Азовсталь, Мариуполь и воины, участвовавшие в Мариупольском гарнизоне, являются символом и для Российской Федерации. Поэтому мы слышим много провокационных шантажных заявлений.

Для того чтобы не “подогревать” ситуацию, было принято решение практически не комментировать это.

Когда закончится операция по эвакуации, когда будем понимать, что с нашими людьми, будем более подробно говорить.

Однако Подоляк сообщил, что тяжелораненым бойцам оказывается медицинская помощь, ведь существуют Женевские конвенции и их никто не отменял. Также есть международные учреждения, которые очень внимательно следят за этим.

О возобновлении переговоров с Россией

— Если говорить о переговорах России и Украины. Вы сказали, что они приостановлены. Почему они перестали быть эффективными?

— Российская Федерация, к большому сожалению, неадекватно оценивает ситуацию, в которой оказалась страна. Российская власть имела какие-то определенные планы, эти планы завершились у них поражением, ситуативным поражением, безусловно. Россия сегодня 85-й день в войне находится, она под большим санкционным давлением.

Но все равно российская пропаганда продолжает создавать иллюзию, что у России есть шансы “поставить всех на колени”.

Не только Украину, они себя уже уверили в том, что воюют против стран НАТО, то есть не с Украиной уже воюют, а со всеми странами НАТО сразу. Поэтому они делают еще ставку на боевые действия на востоке нашей страны. Российские военные считают, что могут одержать определенные тактические победы, которые позволят им диктовать условия в переговорном процессе.

Также Михаил Подоляк сказал, что россияне могут попробовать вокруг Херсона сделать еще один криминальный анклав, будто захотят добавить его в Крым.

— К тому же стало немного просыпаться, скажем так, лоббистские группы в Европе. Они никуда и не исчезали, но притихли, увидев этот ужас, который Россия творит в Украине.

Но они начали просыпаться, начинают говорить, даже на определенном уровне от европейских лидеров появляются такие фразы, мол, давайте Украина пойдет на какие-то уступки, чтобы Путин “сохранил лицо”.

Это создает иллюзию в Российской Федерации, что у них еще есть определенные шансы на войне. Все публичные заявления, которые делают российские чиновники, в частности господин Лавров, возвращаются к тем требованиям, которые выдвигали в самом начале так называемой своей “спецоперации”.

А это наносит плохую тональность переговорному процессу. То есть если одна сторона не объективно смотрит на себя, не объективно оценивает свои возможности, то, безусловно, она не будет разговаривать так, как нужно для переговорного процесса.

Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо «Байрактари» ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – @haluk за те, що ми переможемо. pic.twitter.com/Ou6VXKlxJh — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

— Что касается Украины, у нас ситуация тоже непростая, потому что после происходивших в Киевской области событий, эмоциональный фон в стране другой. То есть восприятие Российской Федерации как объекта, с которым можно ввести любые переговоры, очень усложняются. Поэтому мы считаем, что Россия практически всегда хочет нарушить любую юридическую договоренность, а сегодня мы понимаем, что эта цивилизация вообще пошла в другом направлении. Поэтому у России нет нормального отношения к людям.

— Вы представляете, что должно произойти, чтобы переговоры с Россией возобновились? И имели результаты?

— Они не закончились, а просто приостановлены. И могут восстановиться в любой день или прямо сейчас, если на это будет воля Президента Украины, прежде всего, рисующего нам дорожную карту, по которой мы двигаемся.

Но, по моему мнению, переговоры могут перейти в конструктивное направление.

Когда Российская Федерация, во-первых, снизит пропагандистское давление на свою элиту.

Даже не на общество, а на элиту. Потому что уровень элиты сейчас низкий, они не могут объективно анализировать происходящие вокруг России события, а пользуются пропагандистскими выводами, которые делают на их телевидении.

Во-вторых, когда Российская Федерация все-таки будет чувствовать более существенное давление на экономику и финансы с точки зрения санкций.

Сегодня у нас уже третий месяц войны заканчивается, но они получили около 100 миллиардов евро дохода от прямых контактов нефтяных. То есть это деньги, которые можно тратить на войну, делать военные выплаты, покупать дополнительно оружие.

Для особливо пильних патріотів, які воліють істерично постити відверті фейки.

Фото 1. З «Мединським» у Стамбулі. Фото 2. З «Мединським»… у Києві. У ролі Мединського – незмінно наш заступник міністра закордонних справ @tochytskyi.

Продовжуйте вбивати країну фейками. pic.twitter.com/bJ2814djvs — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 1, 2022

В-третьих, это репутационные потери России.

Сегодня это страна-изгой в мире. Нет цивилизованных стран, которые поддержали бы ее. Я не буду приводить пример Эритреи или Венесуэлы, это страны, не влияющие на глобальную политику. Но репутация русская еще есть, лоббистские группы еще работают, в том числе в Европе, и они еще пытаются доказывать, что Россию нужно бояться.

Надо, чтобы Россию в Европе не боялись, и будет скорее решение по оружию и более объемное решение по санкциям и деньгам, которые будут поступать в Украину, чтобы поддерживать нашу экономику.

Четвертое — все еще есть международные институты, которые считают, что нужно делать вид, что с Россией можно иметь определенные отношения.

Сегодня раздаются заявления от лидеров ООН, мол, обеспечим бесперебойный доступ на продовольственные рынки России, Беларуси и делаем вид, что они не воюют, что они не агрессоры. И все это позволяет Российской Федерации не объективно подходить к своей ситуации.

Поэтому конструктивный переговорный процесс начнется, когда Россия поймет, в какую яму она уже провалилась и насколько она становится глубже с каждым днем ​​войны в Украине.

Цели России в войне с Украиной

— В России уже много раз менялась риторика, к чему им война с Украиной. Сейчас там вообще не могут озвучить ни одну из своих целей в Украине, только говорят о том, что у них есть план. О чем это говорит?

— Конкретики нет, потому что нет результатов, они абсолютно идут на слепую. Их фраза “все идет по плану” уже стала мемом. А по плану у них только количество убитых военнослужащих. У них сейчас нет никакой аргументированной и рациональной цели для войны в Украине. Это была иррациональная цель унизить Украину, всегда говорившую, что мы не Россия. А их первоочередные цели, это сначала НАТО, который сейчас расширяется путем Финляндии, и выяснилось, что это не проблема.

Дальше, защита народов Донбасса.

Нет никакой “Луганской и Донецкой народной республики”, есть ОРДЛО, классический криминальный анклав, созданный РФ, это просто маленькие бандиты, получившие от России кусок нашей земли. Они никогда не будут признаны нигде, а будут стерты с лица земли.

Следующая “причина” — демилитаризация.

Россия, которая накопила наступательное оружие, крылатые ракеты, которых у нас нет, у нас есть только оружие, которое позволяет обороняться. А в России много наступательного оружия, так кого нужно демилитаризовать? Россия сама сейчас идет по пути демилитаризации своей страны.

Дальше — денацификация.

Что это такое? Непонятный термин, мы демократическое открытое конкурентное государство, у которого уже не было границ с Европой, никакого нацизма у нас и близко не было. Нацизм есть только в РФ, потому что это авторитарная или тоталитарная страна, не имеющая идеологию, где в основе лежит первичность российской этногруппы, нации. И эта этногруппа должна всех уничтожать, потому что так считает.

Единственным мотивом немотивированной и неспровоцированной войны против Украины является личная ненависть определенных персонажей, управляющих Российской Федерацией, к существованию украинской государственности. Вывод: ради того, чтобы в мире дальше царили ценности свободы, воли и конкуренции, Украина должна победить. Это ключевая ценность этого мира.

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