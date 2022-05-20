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Четыре пункта, чтобы произошли конструктивные переговоры. Михаил Подоляк о российских целях войны и эвакуации из Азовстали

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 20 мая 2022, 21:16
Михайло Подоляк про відновлення переговорного процесу
Фото: Getty Images

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