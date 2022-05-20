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Чотири пункти, щоб сталися конструктивні переговори. Михайло Подоляк про російські цілі війни та евакуацію з Азовсталі

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 20 Травня 2022, 21:16
Михайло Подоляк про відновлення переговорного процесу
Фото: Getty Images

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Чотири пункти, щоб сталися конструктивні переговори. Михайло Подоляк про російські цілі війни та евакуацію з Азовсталі
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