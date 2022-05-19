Інтерв'ю
Ексклюзив

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — найбільше геополітичне фіаско Путіна. Інтерв’ю з Єгором Чернєвим

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 19 Травня 2022, 18:30
Єгор Чернєв
Фото: Facebook, Unsplash

Ексклюзиви
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України
Ми дуже хочемо допомогти! Історія подружжя з Британії, яке невтомно волонтерить заради України
Ягідне
Концтабір Ягідне. Як кілька сотень мешканців села на Чернігівщині пережили окупацію в шкільному підвалі
Вимирання дельфінів у Чорному морі - інтерв'ю з біологами 2022
Як російські кораблі вбивають дельфінів в акваторії Чорного моря. Розбираємо проблему з біологами
Гінекологічні проблеми в жінок - найпоширеніші захворювання
Про що мовчать жінки: захворювання, про які страшно говорити вголос і з якими (не) соромно йти до гінеколога
Дивитись більше

Більше новин
Хірург Олександр
Пластичний хірург рятує життя українців: героїчна історія 25-річного Олександра (18+)
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Рецепт налисників від Володимира Ярославського
Секретна начинка! Рецепт неперевершених млинців від Володимира Ярославського
Роберт Де Ніро
Відвідати Україну в переломний момент її історії: Андрій Єрмак запросив кінорежисера Роберта де Ніро приїхати до України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Хірург Олександр
Пластичний хірург рятує життя українців: героїчна історія 25-річного Олександра (18+)
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Роберт Де Ніро
Відвідати Україну в переломний момент її історії: Андрій Єрмак запросив кінорежисера Роберта де Ніро приїхати до України
Леся Никитюк
Леся Нікітюк, Позитив, MamaRika, Женя Кот — як українські зірки влаштували свято для дітей-переселенців

Відео
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом

Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:03:07
Підліток втік з лікарні у Дніпрі
Як поранений підліток пройшов пішки десять кілометрів, щоб дістатись рідних
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Найвпливовіший інфлюенсер? Харківський кіт Степан отримав престижну блогерську премію у Каннах
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
0:04:16
Ветеран УПА подякував Азову
Чоловіки мають боронити свою землю — Як 91-річний ветеран-упівець із Косівщини дякує захисникам полку Азов
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:06:48
звернення президента 18 травня
Росія вже випустила по Україні основну частину запасу ракет. Про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:04:18
Автомат замість мікрофона - як гурт Антитіла боронить Харківську область
Автомат замість мікрофона: як гурт Антитіла боронить Харківську область
0:03:48
Ганна Маляр
Цей процес дуже чутливий: Ганна Маляр пояснила, чому евакуацію з Азовсталі поки не коментують
0:06:40
Сергій Грабський
Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що планує Росія та чому обстрілює прикордонні міста
Більше відео
Хірург Олександр
Читати далі
Пластичний хірург рятує життя українців: героїчна історія 25-річного Олександра (18+)
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України
Читати далі
Ми дуже хочемо допомогти! Історія подружжя з Британії, яке невтомно волонтерить заради України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь