Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — крупнейшее геополитическое фиаско Путина. Интервью с Егором Черневым

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире союзников. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, как вступление этих стран в Альянс повлияет на будущее Украины.

— Финляндия и Швеция экстерном вступают в НАТО. Россия фактически теряет контроль над Балтийским морем и теперь будет граничить с Альянсом. Что НАТО хочет показать Путину?

— Прежде всего, это была инициатива Швеции и Финляндии. Они понимают угрозу со стороны РФ. Североатлантический союз принимает решение о принятии этих стран в ближайшее время.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Во-первых, это свидетельствует о том, что страны Североатлантического союза не боятся ни Путина, ни России. А во-вторых, они не воспринимают ультиматумы Кремля.

— Швеция более 200 лет соблюдала нейтралитет. Кроме того, сами граждане не хотели никаких интеграций, в том числе и в НАТО. Почему сегодня Швеция сменила свою позицию?

— Война в Украине, агрессия Российской Федерации. Да, Швеция действительно была нейтральной страной, но вместе с тем у нее были проблемы с РФ несколько раз.

И подлодки заходили в воды Швеции, и бомбардировщики России нарушали воздушное пространство государства. То есть были какие-то постоянные попытки России показать свою силу.

Опять же есть остров в Балтийском море, который принадлежит Швеции — Готланд. Его в 18-м веке “вежливые человечки” также брали осадой.

Под флагами торговых судов заходили туда, десантировались и оккупировали. Это была Россия. Поэтому они теперь пытаются экстерном вступить в НАТО, несмотря на 200-летние традиции нейтральности.

— Остров Готланд: почему это лакомый кусок для России?

— У России, прежде всего, интересы энергетические. Как минимум были. В частности, по Северному потоку-2, Северный поток-1 там есть. Это фактически нить энергоносителей, которая пока что позволяет России получать сверхприбыли.

Хотя мы делаем все, чтобы было полное эмбарго на нефть и газ России. То есть это прежде всего экономические и энергетические интересы.

Второе, в тех морях, где находится Российская Федерация, она считает их своими. Балтийское море она считает своим, так же, как и Черное. И постоянно нарушает границы других стран.

Готланд расположен между Швецией и Эстонией. Конечно, это может быть использовано как военный гарнизон, в том числе для тех же крылатых ракет, которыми они обстреливают Украину.

То же произошло и с Крымом, когда РФ разместила на суше, кораблях и подлодках ракеты, чтобы доставать до отдаленных целей.

— Финляндия до сих пор не вступала в Альянс из-за ультиматума своего соседа. Почему Финляндия, у которой общая граница с РФ и угроза со стороны страны-агрессора сверхвысокая, отважилась на вступление в Альянс?

— Достаточно свежий пример войны Финляндии с РФ 1939–1940 годов. Они видят, что происходит сейчас в Украине. Для того чтобы обезопасить себя, они все же приняли это решение. Это для них такое окно возможностей.

Потому что Россия сейчас сосредоточена на Украине. И их самые лучшие войска сейчас в Украине на разных направлениях. России сейчас точно не до Финляндии.

Еще несколько лет назад при теоретическом обсуждении вступления Финляндии в НАТО сразу звучали угрозы со стороны послов Российской Федерации о военно-техническом ответе.

А сейчас уже совсем другое дело. Это выбор Швеции и Финляндии. Вот Украина в НАТО — это недопустимо.

То есть, как бы это странно ни звучало, но Украина помогает сейчас Финляндии вступить в НАТО. Пока Россия занята Украиной, Финляндии ничего не угрожает.

— Россия уже пригрозила Финляндии. Но решится ли теперь выполнить обещанное после подписания оборонного соглашения с Великобританией?

— Я думаю, что все это завершится на уровне угроз. Сейчас у них просто нет ресурса, чтобы вести войну на два фронта.

Кроме того, это будет не просто война с Финляндией, это будет война с Великобританией, которая имеет мощную армию. И не следует забывать, что это ядерное государство. Россия не отважится.

— Условия оборонных соглашений Великобритании с Финляндией и Швецией не публикуют. Это фактически секретный документ. Почему? И какие договоренности действительно могут быть?

— Этого никому не нужно знать, прежде всего, России, чтобы не понимать, к чему готовиться. Скорее всего, это классические соглашения о закрытии неба, вступлении Великобритании в войну на стороне Финляндии и Швеции, военной помощи, вооружении.

То есть, это такие же соглашения, которые Соединенные Штаты имеют с Тайванем. Они не разглашаются, но РФ нужно понимать, что они есть и меры будут приняты, если она решится на агрессию.

— Что Россия фактически потеряет в Балтийском море?

— Контроль над собственными энергетическими потоками, экономические связи. Мы сейчас это делаем дипломатическими путями: продвигая идеи эмбарго, с одной стороны, с другой — закрывая порты для российских танкеров, флота и даже того, который не принадлежит РФ, но используется для торговых походов.

Ведь море — это прежде всего экономические пути и торговля. А с вступлением Финляндии в Альянс Балтийское море будет фактически под контролем НАТО.

Альянс будет контролировать процессы как торгового, так и военного судоходства. НАТО может закрыть военный балтийский флот РФ только у берегов России.

— Почему Турция блокирует расширение НАТО и выразила сомнение во вступлении Швеции и Финляндии?

— Турция всюду ищет свой интерес. И это не исключение. Они просто пробуют торговаться.

Турция пытается добиться двух вещей: первое — это признание всех курдских организаций террористическими и чтобы Швеция и Финляндия признали рабочую партию Курдистана террористической.

Более того, Швеция открыла двери для некоторых курдских организаций. Поэтому здесь есть некоторые споры с Турцией, но я бы не назвал это конфликтом.

Второе, Финляндия и Швеция ограничили торговлю оружием с Турцией из-за начала войны в Сирии. Для Турции, у которой не такой уж большой оборот оружия с двумя странами, это важно как маркер, чтобы возобновить взаимодействие с Соединенными Штатами. Последние также наложили ограничения на торговлю оружием.

Потому что Турция хочет покупать те же F-35 — новейшие истребители США. То есть, это такие торги сейчас, но я думаю, что они решатся за столом переговоров и никаких препятствий для Швеции и Финляндии не будет.

— Что изменится при вступлении в НАТО для Финляндии и Швеции? И как вообще их интеграция изменит безопасность Балтики в целом?

— Вы видите, что сейчас происходит в Черном море. Турция контролирует Босфор, не пропускает российский флот к Черноморскому флоту.

Фактически то же самое будет происходить в Балтийском море. Это будет максимально ограниченное передвижение российского флота.

— Как вступление обеих стран повлияет на будущее Украины? Возможна ли и для нас быстрая интеграция?

— Сам процесс вступления сейчас нам помогает по двум причинам. Первое: Россия будет вынуждена реагировать на увеличение границ с НАТО на 1200 км.

То есть, те силы, которые будут оттянуты на усиление границ, не будут использоваться против Украины. И это весомый плюс для нас.

Вторая — это политический аспект. Это геополитическое фиаско Путина. Сломался в нем геополитический гений, которому верило его окружение. И я думаю, что это поражение отразится на внутреннем положении самого Путина внутри русских элит.

Здесь я подчеркну: именно элит, потому что пропагандистская машина работает, а население поддерживает Путина. Но все перевороты, революции или бунты все же начинаются с раскола элит. Надеюсь, что это будет еще одним колом в раздор.

— Что может изменить для Украины вступление в НАТО?

— Мы сейчас экстерном переходим на стандарты НАТО: получая на поле боя натовское вооружение, калибры, обучая наших солдат и офицеров новому вооружению, коммуникации, передаче информации.

Все это вместе — де-факто переход на стандарты Альянса. Я надеюсь, что это позволит нам экстерном, как это сейчас делают Швеция и Финляндия, в ближайшее время, конечно, после завершения войны, вступить в НАТО.

Если раньше мы выступали в роли таких просителей “мы хотим быть под зонтиком Альянса”, то сейчас мы говорим о том, что можем добавить к безопасности всего Альянса и стать “восточным флангом”. И мы каждый день это доказываем, сдерживая “вторую армию мира”.

Сейчас у многих стран-членов НАТО изменилась позиция по отношению к Украине. Когда они увидели, что Украина — это не о коррупции и избрании демократических ценностей, а наоборот, это защита этих ценностей.

Это сильная армия и народ, которые могут и будут отстаивать свою независимость, а вместе с тем и всей Европы.

Уже в июне Украина может получить статус страны-кандидата в Европейский Союз. Однако это еще не дает гарантии будущего членства. Некоторые страны “зависают” в этом статусе на многие годы.

Читай интервью дипломата Павла Климкина о вступлении Украины в Евросоюз.