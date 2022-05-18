Интервью

У нас не будет геополитической скидки, но мы получили желаемый “билет” — Павел Климкин о вступлении Украины в ЕС

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 18 мая 2022, 13:00
Павло Клімкін
Фото: Unsplash, Facebook

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