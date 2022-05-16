Интервью

Что такое абсолютная победа? Руслан Стефанчук о дипломатических отношениях Украины и России, мирном соглашении и репарациях

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 мая 2022, 10:00
Руслан Стефанчук інтерв'ю
Фото: Facebook

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