Что такое абсолютная победа? Руслан Стефанчук о дипломатических отношениях Украины и России, мирном соглашении и репарациях

Руслан Стефанчук — председатель Верховной Рады Украины. Он рассказал о том, каким должно быть мирное соглашение между Россией и Украиной, какими должны быть территории Украины после войны и репарациях от России.

Когда парламент начал готовиться к войне

Руслан Стефанчук рассказывает, что парламент начал готовиться к возможному полномасштабному наступлению РФ в конце 2021 года.

Начали проверять мобилизационную подготовку в Верховной Раде, то есть вопросы с логистикой, связью, возможностями общения между депутатскими группами и фракциями для того, чтобы обеспечить их присутствие на работе, в частности, в альтернативных помещениях, а не непосредственно в здании парламента.

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Проверяли наличие средств защиты для народных депутатов, прорабатывали альтернативные варианты и способы ведения пленарных заседаний.

Об альтернативных точках сбора парламента

— Я не могу рассказать обо всех планах, потому что опасность еще существует. Не могу распространять все сведения, но в общих чертах расскажу. Например, в случае уничтожения здания парламента у нас было две точки в Украине, где народные депутаты могли бы собраться на заседание. У нас также были проработаны разные маршруты до этих точек.

На случай, если бы не было возможности уехать из Киева, у нас были две альтернативные точки в столице, где можно было собраться и принимать решения, необходимые украинскому народу.

В общей сложности мы проработали две позиции в Киеве и две в других регионах Украины. Географически я не могу сообщить, где они находятся, но такая работа, безусловно, была проделана, — рассказывает политик.

Стефанчук говорит, что коллеги-спикеры многих стран предлагали обеспечить пребывание в определенной стране в случае необходимости. Однако он ответил, что все украинские коллеги приняли решение остаться в Украине, ведь их дом и они нужны государству.

О дипломатических отношениях между Украиной, Россией и Беларусью

— Начну с того, что ранее парламент принял закон о десоветизации украинского законодательства, которым признаны недействующими ряд соглашений, сохранявшихся с времен Советского Союза и УССР.

Мы почти 1200 законодательных актов десоветизировали.

Кроме того, мы поставили задачу для коллег из правительства провести, скажем так, дероссиянизацию, дебелорусизацию этих соглашений. Мы ожидаем решений от правительства, потому что все вопросы, связанные с ратификациями, денонсациями идут по инициативе Кабинета Министров. Мы будем ожидать таких предложений и обязательно будем в первую очередь рассматривать.

Но хочу подчеркнуть, что Верховная Рада уже рассмотрела очень много вопросов по денонсации соглашений с РФ и Беларусью. В частности, соглашения об участии Украины в СНГ уже денонсированы. Будем ждать общий список. Например, что Министерство иностранных дел будет считать нужным убрать в законодательном поле Украины.

Можем ли мы убрать все? Очевидно, нет.

Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться.

Например, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными — это происходит на уровне международных соглашений. В то же время экономические соглашения должны быть отменены, — сообщил Стефанчук.

Мы видим, что Украина активно приглашает спикеров разных стран к себе с визитом. Уже 15 спикеров посетили наше государство, за что правительство очень благодарно.

В украинском парламенте уже выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Поэтому Стефанчук говорит, что следующий гость тоже будет высокопоставленным лицом, но пока держит в секрете, кто именно.

О скептически настроенных странах относительно членства Украины в ЕС

— Можете назвать страны, которые скептически настроены по поводу перспектив членства Украины в ЕС?

— Это рабочая информация. Если я обнародую список стран-скептиков, нам будет еще труднее с ними общаться, но вы должны понимать, что они есть. Есть страны-друзья, которые поддерживают Украину по всем вопросам, а есть страны, которые значительно меньше поддерживают Украинское государство в его стремлениях по европейской интеграции.

Наиболее важный месседж, который я хочу передать миру, состоит в следующем. По последним показателям “евробарометра”, общая поддержка вступления Украины в Европейский Союз составляет 66% граждан государств-членов ЕС.

Такой поддержки никто никогда не имел, поэтому я очень надеюсь, что все парламенты, правительства будут учитывать позицию своих граждан и сделают все для того, чтобы эта позиция была воспринята.

Украина не примет какие-либо другие заменители продвижения в Европейский Союз, как, например, какие-то специальные условия. Европейские народы и народ Украины хотят быть вместе. Поддержка вступления в ЕС украинцами достигает более 90%. Я думаю, что это тоже надо учитывать. А нашим коллегам нужно учитывать то, чего хотят их народы.

Кроме того, я всегда в разговорах со спикерами иностранных парламентов подчеркиваю, что ни один народ государств-членов Евросоюза не платил такую ​​большую цену за свое право быть членом Европейского Союза, как заплатил украинский народ.

О том, каким должно быть мирное соглашение

— В основе этого мирного соглашения должны быть определяющие для Украины красные линии.

Прежде всего, территориальная целостность, независимость, суверенитет, возвращение всех украинцев домой.

Это соглашение должно основываться на мощных гарантиях со стороны мировых лидеров. Мы должны говорить именно о гарантиях, а не о каких-то заверениях, как это было при заключении Будапештского меморандума. Мы не должны допустить еще один Будапештский меморандум. Вопрос гарантий безопасности будет основным при подготовке мирного соглашения.

— Абсолютная победа Украины, по-вашему, что это?

Победа — это Украина в пределах своих границ по состоянию на 24 августа 1991 года. Это те границы, в которых она признана независимым государством Организацией Объединенных Наций.

Это возвращение всех украинцев домой.

Это жесткие репарации для Украины от Российской Федерации. Она должна восстановить все, что разрушила в Украине: каждый мостик, каждую квартиру… Это все должно быть восстановлено за счет России.

Кроме того, Международный уголовный суд должен дать оценку действиям спецслужб и высшего военно-политического руководства РФ. В моем понимании это будет абсолютной победой Украины.

О репарациях

— Насчет репараций. Как утвердить это обязательство на юридическом уровне?

— Мы сейчас проводим очень большую работу на международном уровне. В частности, в сотрудничестве с Международным уголовным судом, где очень важно доказать преступления Российской Федерации, начиная с военной агрессии, завершая геноцидом украинского народа.

Верховная Рада приняла все необходимые законодательные инициативы по этому вопросу. Теперь ожидаем активных действий прокурора МКС мистера Хана, а также соответствующего решения суда.

Параллельно очень важно подсчитать все убытки, причиненные Украине со стороны Российской Федерации. Существуют множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксации отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении Дія может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости в результате военной агрессии Российской Федерации.

После этого будет подсчитана сумма. Общий, если можно так сказать, чек войны должен быть предъявлен в Российской Федерации с требованием уплаты.

Кроме того, мы утвердили много обращений в другие страны об удовлетворении интересов Украины по выплате репараций с имущества, которое было арестовано у граждан РФ. Будем и дальше требовать, чтобы с этого имущества был возмещен ущерб, нанесенный Украине Российской Федерацией, — рассказывает председатель Верховной Рады.

Стефанчук сообщает, что в случае отказа РФ выплачивать репарации российское имущество в Украине будет арестовано, но при условии соответствующего решения Международного уголовного суда.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов в своем интервью рассказал о возможном перевороте в России и прогнозах на конец войны.