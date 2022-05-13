Путин смертельно болен раком и в России уже готовится переворот. Глава разведки Украины о завершении войны в интервью Sky News

Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Sky News рассказал, что война с Россией к середине августа достигнет перелома, а к концу года завершится.

Сейчас это один из самых точных и оптимистических прогнозов высокопоставленного украинского чиновника, считают в Sky News.

Кирилл Буданов также заявил, что в России уже идет переворот с целью устранения Владимира Путина, а российский лидер серьезно болен раком.

Ранее Буданов правильно предсказал, когда произойдет российское вторжение, несмотря на то, что его коллеги в правительстве были публично скептическими. Теперь мужчина говорит, что уверен в прогнозировании завершения российской агрессии.

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— Перелом будет во второй половине августа. Большинство активных боевых действий будет завершено до конца этого года. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым.

По его словам, российская тактика не изменилась, несмотря на смещение российских сил на восток. Глава разведки сказал, что не был удивлен неудачами России в войне.

Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти тогда, когда они складываются.

— Европа видит Россию как большую угрозу. Они боятся ее злости. Мы боремся с Россией уже восемь лет, и можно сказать, что эта широко разрекламированная российская власть — это миф. Она не такая сильная.

Силой украинских военных восхищается во всем мире. Ранее в своем интервью Андрей Белецкий рассказал о подготовке бойцов Азова.